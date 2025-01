Contre Dijon, l’OL féminin fait sa rentrée en 2025

Ce mercredi, l’OL féminin signe son retour à la compétition contre Dijon (21h, GOLTC). Une première sortie en 2025 avant un deuxième rendez-vous dans quatre jours en Coupe de France.

Elles ont repris l’entraînement il y a moins d’une semaine, mais elles sont déjà sur le pont. Ce mercredi, les joueuses de l’OL féminin vont retrouver le chemin de la compétition après une coupure de deux semaines pendant la trêve hivernale. Le repos a fait du bien aux corps et aux têtes après une première partie de saison bien animée. Ce sont donc des joueuses toutes fraîches qui ont fait leur retour à Décines jeudi dernier et qui ont préparé au mieux le rendez-vous de ce mercredi soir (21h) contre Dijon. "Nous avons retrouvé les joueuses dans un bel état d’esprit, dans une bonne forme physique et prêtes à repartir au combat. C’est une bonne nouvelle, même si cela rend mon travail plus difficile puisqu’il faut faire des choix", a souri Joe Montemurro.

Pour ce premier match de l’année, l'Australien a choisi de se passer de Vicki Becho tandis que la recrue Elma Junttila Nelhage observera ses nouvelles coéquipières des tribunes. Comme c’est le cas depuis le début de la saison, l’entraîneur lyonnais devrait utiliser au maximum les rotations, d’autant plus que le calendrier s’emballe dès la rentrée.

Continuer à progresser dans le jeu

Après la réception de Dijon ce mercredi, l’OL féminin se rendra à Reims dimanche pour le 16e de Coupe de France. Le tout avant le choc contre le PSG une semaine plus tard au Parc des Princes. Les Fenottes vont rapidement devoir mettre le bleu de chauffe, mais ce n’est pas forcément un problème pour Montemurro.

"C’est le top niveau en football. À l’OL, c’est normal d’avoir beaucoup de matches et de compétitions, mais on doit conserver notre première place en championnat. C’est fondamental pour nous afin de jouer la finale des play-offs à la maison et d’être directement qualifiés en Ligue des champions. Il faut aussi se concentrer sur la Coupe de France puisqu’on avait été éliminés en demi-finale l’an passé. Cette coupe sera tout aussi importante que les deux autres compétitions."

Avant de penser à Reims, il y a Dijon à appréhender. Le club bourguignon s’était certes incliné 3-0 à l’aller, mais est l’une des belles surprises de cette saison 2024-2025. "Leurs joueuses se projettent rapidement vers l’avant, en particulier dans les espaces vides. On ne doit pas les laisser s’installer avec la balle." Face à son public, l’OL féminin ne compte pas manquer sa reprise, afin de lancer au mieux cette année 2025, que le club espère, remplie de succès.