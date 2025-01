Le groupe de l'OL féminin pour recevoir Dijon mercredi ne comporte pas de surprise. Toutefois, Vicki Becho manque à l'appel, contrairement à Melchi Dumornay.

Trois semaines plus tard, l'OL féminin est de retour. Mercredi à 21 heures, les joueuses de Joe Montemurro accueilleront Dijon pour le compte de la 12e journée de Première Ligue. Un premier duel très intéressant en 2025 face au quatrième du championnat. Avant cette affiche, le club a publié son groupe de 18 joueuses convoquées pour cette partie. Un effectif dont ne fait pas partie Vicki Becho.

La recrue Junttila Nelhage va peaufiner sa préparation

L'attaquante passe derrière Tabitha Chawinga, Kadidiatou Diani, Eugénie Le Sommer et Ada Hegerberg dans la hiérarchie. La jeune joueuse de 21 ans fait partie des principales absentes, avec la recrue Elma Junttila Nelhage et Alice Sombath, sans oublier les blessées Amel Majri et Inès Benyahia.

On notera que les filles plutôt habituées à la réserve, Wassa Sangaré et Maeline Mendy, souvent appelées en Ligue des champions, n'ont pas été sélectionnées, comme Féerine Belhadj, la troisième gardienne. En revanche, par rapport au dernier match face à Wolfsburg en décembre 2024 (1-0), Melchie Dumornay est de retour, prête à retrouver une place dans le 11.

Le groupe de l'OL : Benkarth, Endler – Bacha, Carpenter, Gilles, Huerta, Renard, Svava – Däbritz, Damaris, Horan, Marozsán, Dumornay, van de Donk – Chawinga, Diani, Hegerberg, Le Sommer