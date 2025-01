Brest - OL : souvenir d'une soirée inoubliable pour les Lyonnais

Ainsley Maitland-Niles a délivré l’OL contre Brest (4-3) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le 14 avril 2024, après un match complètement fou, l’OL vient à bout du Stade Brestois dans les dernières secondes de la rencontre (4-3). Une soirée qui restera gravée dans la mémoire des Lyonnais.

En plein mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais doit tout de même se concentrer sur la Ligue 1. Après une performance plus que moyenne face à Montpellier le week-end dernier (1-0), l'OL se rend à Brest, ce samedi, pour disputer la 17e journée de Ligue 1. Un match important pour les hommes de Pierre Sage dans la course au podium. Mais comment ne pas penser à ce 14 avril 2024 lorsque l’on parle d’un match opposant Rhodaniens et Brestois

Une soirée mémorable au Parc OL

Il y a un peu moins de neuf mois, les coéquipiers de Corentin Tolisso réalisaient une performance inoubliable dans leur antre de Décines lors de la 29e journée de championnat. En effet, à vingt minutes de la fin de la rencontre, ils étaient menés de deux buts (1-3). Mais les partenaires d'Alexandre Lacazette, emmenés notamment par leur capitaine, ont su retourner la situation. Tout d’abord grâce à un but de l'avant-centre à la 70e minute, puis à l’aide d’une réalisation de Nicolas Tagliafico neuf minutes (79e) plus tard.

Durant les dernières secondes de la rencontre, l’Olympique lyonnais a poussé jusqu’à obtenir un penalty. Un penalty transformé par Ainsley Maitland-Niles (90e+6), offrant ainsi un succès inespéré à l’OL (4-3). Ce match restera gravé dans la mémoire des supporters rhodaniens. Pas étonnant donc que cette affiche figure parmi les meilleures confrontations de 2024 sur le site officiel de la Ligue 1.