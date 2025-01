OL : l'arbitre a pris la bonne décision sur le but refusé à Montpellier

La Direction technique de l'arbitrage a commenté le but refusé à Montpellier contre l'OL samedi. Une décision conforme après ce fait de jeu.

Par respect pour son club formateur, Jordan Ferri n'avait pas célébré son but samedi face à l'OL. Finalement, bien lui en a pris, puisque quelques minutes plus tard, l'arbitre, Jérémy Stinat, refusait cette réalisation, et donc l'ouverture du score aux Montpelliérains. Un premier tournant dans cette partie, qui se conclura par un nouveau coup du sort en défaveur du MHSC avec un but contre son camp du malheureux Khalil Fayad.

Des images claires d'une faute de Ferri

Suite à ce succès 1 à 0 de l'Olympique lyonnais, et comme elle le fait après chaque week-end, la Direction de l'arbitrage de la FFF est revenue sur l'action menant à la réalisation de l'ancien Rhodanien. Après visionnage de la Var, l'officiel a repéré la faute du milieu de terrain sur Malick Fofana, lui ouvrant l'espace pour tromper Lucas Perri.

C'est l'interprétation qu'a également eu la commission de la Fédération. "Les images montrent clairement l’utilisation illégale des bras du joueur montpelliérain qui retient son adversaire afin de se défaire du marquage de ce dernier, a-t-elle observé. La chute du Lyonnais libère l’espace nécessaire au footballeur héraultais pour reprendre le ballon et marquer. Le but a donc été justement refusé." Pas de polémique cette fois-ci, contrairement à ce qu'on a pu constater à l'issue d'autres rencontres de l'OL cette saison.