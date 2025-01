Officiellement une joueuse de l’OL féminin depuis vendredi dernier, Junttila Nelhage s’est exprimée pour la première fois sur la chaîne YouTube de l’OL féminin.

Vendredi dernier, l'affectif de Joe Montemurro a accueilli une nouvelle membre dans ses rangs. En effet, l’OL féminin a recruté Elma Junttila Nelhage en provenance du BK Häcken. Libre suite à la fin de son contrat, la jeune défenseure s’est engagée avec les Fenottes jusqu’en 2027. Quelques instants avant son premier entrainement en tant que Lyonnaise, elle s’est exprimée sur la chaîne YouTube de l’Olympique lyonnais, partageant son enthousiasme concernant son arrivée. "Je suis super contente d’être ici, Lyon est un club avec une grande histoire et qui sait comment faire pour gagner. Alors, j'ai vraiment hâte de commencer à travailler avec le groupe."

Du changement au bon moment

Malgré les nombreux éléments expérimentés chez les championnes de France au poste de défenseure centrale, comme Vanessa Gilles ou encore Wendie Renard, la Suédoise de 21 ans estime qu’avoir signé à l’OL était le bon choix. "C’est dur de dire au revoir à un club que l’on aime vraiment, mais je suis très excitée par ce nouveau chapitre de ma carrière. Je pense que c’est le bon moment pour moi d’acquérir une expérience internationale. J’arrive dans une formation qui compte beaucoup de bonnes joueuses, donc je sais que je vais apprendre et j’espère me développer en tant que personne, mais également en tant que footballeuse". Place à présent à une nouvelle aventure pour Junttila Nelhage et son numéro 5.