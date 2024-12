Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ayant prolongé son contrat jusqu'à 2029, Selma Bacha a de grandes ambitions. L'une d'elles serait de succéder à Wendie Renard comme capitaine.

Mi-décembre, l'Olympique lyonnais officialisait la prolongation d'une joueuse cadre : Selma Bacha. En fin de contrat en juin 2025, elle a resigné pour quatre années de plus, soit jusqu'en 2029. La voilà désormais engagée sur la durée avec son club de toujours. Pourtant, ce n'était pas la direction de la réflexion menée par la footballeuse de 24 ans au départ.

Comme elle l'explique au quotidien L'Équipe, elle se voyait plutôt relever un nouveau défi. "La saison dernière, j'étais vraiment dans l'idée de partir. J'hésitais, je voulais me challenger ailleurs. En discutant avec ma capitaine (Wendie Renard) et mes proches, je me suis rendu compte que la meilleure chose était de rester ici, a-t-elle raconté. Je suis Lyonnaise, je suis née à Lyon. Porter ce maillot a toujours eu un sens pour moi. En termes de projet sportif, c'était le meilleur pour moi. Je veux marquer l'histoire de mon club."

"J'aimerais, pourquoi pas, après elle, devenir capitaine"

L'internationale française, revenue en fin d'année après une opération à la cheville, a déjà disputé 174 matchs avec l'OL. Forte d'une certaine légitimité acquise après ses sept exercices complets avec les Fenottes, elle se fixe des objectifs. De celui de prendre la relève de l'iconique Renard. "Je vis au jour le jour. Je ne sais pas ce qu'il se passera dans quatre ans. J'ai encore des records à battre. Wendie est une icône, un exemple, et j'aimerais, pourquoi pas, après elle, devenir capitaine de mon club", a confié la défenseure.