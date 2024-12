OL : Jean-Michel Aulas rend hommage à Anthony Lopes

Quelques heures après l'officialisation du départ d'Anthony Lopes à Nantes, Jean-Michel Aulas a publié un message, saluant la carrière du gardien à l'OL.

Tout au long, ou presque, des 24 années d'Anthony Lopes à l'Olympique lyonnais, il a côtoyé Jean-Michel Aulas. Il n'est donc pas surprenant de voir l'ancien président rhodanien partagé sur ses réseaux sociaux un message saluant la carrière du portier avec son club formateur après l'annonce de son départ.

"Merci pour tout"

"Anthony, tu as été et tu demeureras un vrai champion, un combattant exceptionnel, une légende pour l’OL, un homme de cœur aussi pour ta famille et tes amis. Un mec bien, une belle personne, a-t-il écrit. Merci pour tout ce que tu as amené à l’OL, aux supporters et au club."

Gardien titulaire de l'équipe première depuis 2013, le natif de Givors a rejoint le FC Nantes lundi en début de soirée. Libéré de ses six derniers mois de contrat, il portera désormais les couleurs jaunes et vertes des Canaris. Une page se tourne chez les septuples champions de France, une page dont Lopes et Aulas faisaient incontestablement partie.