Le premier match de 2025 a lancé un signal d'alerte. L'OL doit être vigilant, et ne pas sacrifier une partie de sa saison pour mieux négocier son mercato dans le sens des départs.

Il n'est pas l'unique cause de la mauvaise performance de samedi face à Montpellier (1-0). Néanmoins, derrière la triste victoire contre la lanterne rouge, la petite sirène du mercato n'est pas très loin. Or, en jouant avec cette musique entêtante au-dessus de la tête, le groupe et le staff de Pierre Sage ne peuvent pas évoluer à leur meilleur niveau. Pour janvier, il serait ainsi de bon ton que ce début d'année, sur le plan sportif, ne soit pas perturbé par les rumeurs et transferts qui viendraient modifier l'effectif.

D'autant plus que l'Olympique lyonnais a déjà connu ce scénario l'été dernier. Deux défaites nettes (contre Rennes et Monaco) pour entamer la saison qu'il paye encore à mi-parcours. "Il ne faut pas faire comme au mois d'août, et se saborder en janvier pour mettre en avant des joueurs que l'on cherche à vendre. C'est ce qui a été fait l'été dernier, et ils n'étaient pas partis. Si les dirigeants font pareil cet hiver, l'OL va perdre des points, et on aura le droit aux mêmes purges que ce week-end, sous prétexte que l'on doit vendre, s'inquiète Nicolas Puydebois, trois fois champion de France (2003-2005) dans Tant qu'il y aura des Gones. Pierre Sage est tributaire du contexte et il doit trouver un équilibre, mais à un moment donné, la situation sportive compte."

Jongler entre le terrain et le mercato n'est jamais évident

Bien évidemment, il n'est jamais simple de jongler entre le terrain et les finances dans le football moderne, mais dans l'idéal, l'entraîneur rhodanien n'a pas à se préoccuper du second volet. Toutefois, ce n'est pas l'impression que nous avons eu en voyant la composition samedi. "Oui, il ne doit pas se laisser faire. Surtout qu'on a vu que certains perdaient de la valeur en jouant. Si tu les mets eux sur le terrain, plutôt que des garçons concernés par le projet, c'est dommageable, et en plus, tu peux perdre des points qui compteront pour une qualification européenne à la fin. Il faut faire attention, prévient Enzo Reale, formé à l'académie lyonnaise. Surtout que l'équipe n'a pas de marge, dès que deux-trois membres de la colonne vertébrale ne sont pas là, elle est diminuée."

Ce n'est pour l'instant qu'une alerte sans conséquence, mais il vaut mieux prévenir que guérir comme le veut le dicton. Les partenaires d'Alexandre Lacazette disputeront six autres rencontres avant la fin du mois. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir la tête ailleurs, essentiellement en Ligue 1 où la bataille pour une place sur le podium fait rage. Avec seulement deux longueurs de retard sur Monaco (3e), ils sont dans les clous. Il serait dommage de dévisser en janvier.

Ne pas se pénaliser en vue de la fin de saison

Ce serait se mettre une grosse pression pour la fin de l'exercice 2024-2025, alors que le calendrier à venir est, sur le papier, abordable. "Tes objectifs, tu les atteins en jouant toute l'année. Si tu t'enlèves deux mois avec les périodes des transferts, tu te mets des bâtons dans les roues. Il ne faut pas se le permettre, surtout avec des ambitions de retour en Ligue des champions", martèle l'ancien portier.

Dans un monde parfait, le club profiterait même de cette période de mercato pour ajouter un ou deux éléments capables d'apporter un plus au 11 qui a plutôt réussi sa première partie de saison. "Au niveau de la créativité, j'aimerais bien un joueur du profil de Thiago Almada. Pour l'heure, seul Rayan Cherki peut évoluer dans ce registre. Après, l'ossature de l'équipe est là, donc je ne suis pas sûr que recruter plus soit nécessaire. Il n'y a pas trop de besoin(s) actuellement", insiste Enzo Reale.

L'OL a besoin de rétablir sa situation financière

Mais dans la réalité, l'OL est contraint par les sanctions en raison de sa situation financière précaire. Seul le prêt gratuit serait une éventualité. Pourtant, il aurait quelques retouches à apporter à l'effectif. "En défense centrale, car Duje Caleta-Car, ce n'est plus possible. Clinton Mata, je le préfère dans l'axe, mais à droite, Ainsley Maitland-Niles, ce n'est pas toujours l'assurance tous risques. C'est compliqué dans ce secteur, plutôt à droite. Et quid du poste de latéral gauche, car on voit que Nicolas Tagliafico manque lorsqu'il n'est pas là. Au milieu de terrain aussi, il faudrait apporter un élément capable d'avoir un gros volume de course, souligne Puydebois. Mais de toute manière, aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, tu ne peux donc que dégraisser afin de répondre aux exigences de la DNCG."

Surtout dans l'obligation de réduire la voilure, l'Olympique lyonnais n'aura pas énormément de marge dans sa quête de C1. Mais sur ce qu'il a montré avant la trêve, il a les moyens de ses ambitions s'il ne se perd pas en route dans les semaines à venir jusqu'au 3 février, date de clôture du mercato.