Ligue 1 : l’OL se rapproche du podium grâce à sa victoire

Avec la défaite de Monaco avant la trêve et le nul de Lille à Nantes, l’OL fait une belle opération dans cette 16e journée. Grâce à sa victoire contre Montpellier, la formation lyonnaise revient à deux points du podium.

La victoire était quasiment obligatoire samedi et l’OL a bien failli passer à côté. Encore un peu en vacances pour ce match de reprise, la formation lyonnaise a dû batailler jusqu’à la fin pour prendre le meilleur sur Montpellier (1-0). Ce ne sera clairement pas le match de l’année 2025 et pourtant, cet unique but dans le temps additionnel fait un bien fou aux joueurs de Pierre Sage. Cela permet de lancer parfaitement le mois de janvier qui s’annonce intense avec six autres matchs au programme, mais aussi de faire une très bonne opération au classement. Face à la lanterne rouge de Ligue 1, les supporters lyonnais n’en attendaient pas moins de leur équipe, mais il a fallu cravacher pour s’offrir ces trois points qui font du bien.

Les places non-européennes à quatre points désormais

Mis sous pression par Nice vendredi, mais aussi en confiance avec le nul de Lille juste avant le coup d’envoi, l’OL savait qu’il pouvait non pas faire un bond au classement, mais resserrer les rangs. En prenant trois points à domicile, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont recollé au LOSC avec 28 points au compteur. Seule la différence de buts (+10 contre +8) empêche les Lyonnais d’intégrer le top 4. Mais là n’est pas forcément le plus important. Ayant joué sa rencontre de la 16e journée avant la trêve hivernale, Monaco avait perdu contre le PSG et pouvait se retrouver à deux longueurs en cas de victoire contre Montpellier. Le contrat est rempli avec une qualification directe pour la Ligue des champions plus que jamais à portée de mains. Même si le chemin reste encore long, le championnat n’étant même pas encore à mi-saison.