L’OL signe une première partie de saison de bon acabit

Grâce à sa victoire face à Montpellier samedi, l’OL se classe actuellement 5e de Ligue 1 avec un total de 28 points. Malgré ce début de saison en demi-teinte, les Lyonnais connaissent l’une des meilleures premières parties de ces cinq dernières années.

L'OL a encore du chemin à parcourir pour retrouver ses belles années, mais il avance progressivement. Après un début de saison très difficile l’année dernière, les Lyonnais ont réussi à remonter la pente en fin de saison et ont cherché à maintenir cet élan en ce début de nouvelle saison. Et on peut dire que le travail de Pierre Sage et ses hommes payent. En Ligue 1, l’OL compte huit victoires, quatre nuls et quatre défaites. Des résultats qui permettent au club lyonnais de se classer 5e du championnat.

2020-2021, l'exception

Malgré les critiques subies par Pierre Sage et ses joueurs, notamment lors de leur dernière rencontre face à Montpellier, l’OL réalise l’une des meilleures phases aller de ces dernières années. En effet, les Lyonnais comptent actuellement 28 points après la 16e journée de championnat. Si la saison dernière était à part avec seulement treize unités au compteur et une lutte pour le maintien, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont accumulé plus de points que les exercices 2022-2023 (24 points) et 2021-2022 (25 points). Seule la saison 2020-2021 avait permis à l'OL d'engranger plus de points avec 33 unités au soir de la 16e journée de Ligue 1.