John Textor, président e l’OL et Botafogo, lors de son audition au Brésil (Photo by EVARISTO SA / AFP)

Le groupe Eagle Football Holdings va-t-il bientôt perdre un membre ? La vente de 45% de Crystal Palace, des parts détenues par John Textor, serait en bonne voie.

C'est un long feuilleton, mais qui pourrait connaître son dénouement prochainement. Selon The Athletic, John Textor et Eagle Football Holdings seraient entrés en négociations exclusives avec un groupe d'investisseurs pour racheter 45% des parts que possède l'homme d'affaires dans Crystal Palace. Cela fait maintenant plusieurs mois que le président de l'Olympique lyonnais cherche à se désengager du club anglais.

Ce consortium, qui d'après la presse britannique, serait basé en Arabie saoudite et aux États-Unis, mais selon L'Équipe, serait uniquement saoudien, proposerait 178 millions d’euros (185 millions de dollars). Une offre revue à la hausse par rapport à la proposition initiale, et qui aurait été acceptée.

Une somme inférieure à celle espérée au début par Textor

Parmi les investisseurs, nous retrouverions Jason Kidd, ex-star NBA et actuel coach de Dallas, mais aussi Bejan Esmaili, anciennement à la banque Morgan Stanley, et Wajid Mir, ancien directeur juridique du label Roc Nation. Le financement de ce groupe viendrait de Mansoor et Haider Syed, deux frères saoudiens ayant un fonds et cherchant à acquérir une équipe de football.

La somme validée est inférieure aux ambitions affichées auparavant par John Textor, mais si l'affaire se conclut, elle permettrait malgré tout au natif du Missouri de renflouer les caisses de sa holding, et donc de l'Olympique lyonnais. Toutefois, l'argent ne tombera pas immédiatement dans les poches rhodaniennes, comme lors des cessions de joueurs de Botafogo par exemple. À la fois, car il faut davantage que quelques heures pour concrétiser ce type de vente, mais aussi parce qu'il reviendra d'abord à Eagle Football.

Les discussions sont désormais en phase terminale, et si tout est bouclé, il faudra encore passer un dernier obstacle, à savoir obtenir l'approbation de la Première League. Une pratique obligatoire pour les rachats des formations anglaises.

Quid de Sportsbank ?

Cependant, The Athletic rappelle que Sportsbank, un autre consortium intéressé par Crystal Palace et la holding de John Textor, n'a pas abandonné l'idée d'investir dans Eagle Football. L'Américain a donc a priori le choix, même si les deux entités ne recherchent pas la même chose, ce qui pourrait rendre caduc la proposition du groupe saoudien.

Du côté de la France, est-ce que cette cession sera susceptible de faire infléchir la DNCG et la commission d'appel de la Fédération, que l'OL rencontrera vendredi ? C'est en tout cas un argument de plus, comme l'étaient les transferts de Jeffinho (Botafogo) et Gift Orban (Hoffenheim), ainsi que le départ d'Anthony Lopes (Nantes). Le point de bascule suivant devrait être l'introduction en bourse, et éventuellement, d'autres départs lors de ce mercato hivernal.