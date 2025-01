Mercato : Elma Junttila Nelhage "correspondait au style OL"

Elma Junttila Nelhage, défenseuse du BK Hacken et dans le viseur de l’OL

Cet hiver, l’OL féminin a enregistré la venue d’Elma Junttila Nelhage. La jeune Suédoise, en plus de son statut libre, a des caractéristiques qui ont plu à Joe Montemurro.

Depuis quatre jours désormais, une nouvelle tête s’est greffée au sein du groupe de l’OL féminin. Sans vraiment s’y attendre, le club lyonnais a signé une recrue hivernale avec l’arrivée d’Elma Junttila Nelhage. La jeune défenseuse débarque tout droit du BK Häcken et malgré ses 21 ans, elle affiche déjà une solide expérience. Avec les présences de Wendie Renard, Vanessa Gilles, Alice Sombath ou encore Sofia Huerta capable de jouer dans l’axe, le recrutement de Junttila Nelhage pouvait questionner. Cependant, Joe Montemurro a expliqué ce que la Suédoise allait apporter à l’OL. "C'est une joueuse que nous suivons depuis un certain temps et ses qualités sont celles d'une défenseuse centrale gauchère, nous a confié le coach ce lundi. Il n'y en a pas beaucoup en Europe qui conviennent à notre style, c'est-à-dire beaucoup de passes, très bonne sur le ballon, très douée avec le ballon."

"Elle doit s'acclimater à son nouvel environnement"

À 21 ans, l’internationale U23 suédoise va pouvoir apprendre aux côtés de ses ainées et ainsi progresser à son rythme. En pleine phase d’adaptation, Elma Junttila Nelhage ne sera pas lancée dans le grand bain tout de suite. Montemurro estime que la joueuse aura "besoin d’un peu de temps comme son championnat a terminé tôt en décembre. Il y aura une mini pré-saison pour qu'elle s’intègre."

Toutefois, le coach australien se réjouit de ce renfort défensif, malgré un effectif déjà pléthorique. "On a recruté pour maintenant, mais aussi pour l'avenir. C'est une joueuse au talent immense et elle sera fantastique dans le futur de l’OL." Si elle doit certainement patienter pour ses débuts lyonnais, la Suédoise est déjà en terrain conquis, après seulement quelques jours à Décines.