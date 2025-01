Brest - OL : Eric Wattellier au sifflet

Eric Wattellier (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, l'OL se déplacera à Brest samedi à 17 heures. Une rencontre dirigée par Eric Wattellier.

L'OL n'a pas convaincu, c'est le moins que l'on puisse dire, face à Montpellier (1-0). Mais la victoire est là malgré tout, et la semaine de travail, qui devrait être intense, se déroulera dans un contexte moins anxiogène qu'en cas de nul ou de défaite. Il faudra remettre le bleu de chauffe dès samedi prochain, puisque se profile un déplacement piégeux et sans doute difficile à Brest lors de la 17e journée de Ligue 1.

Premier match de l'OL pour lui cette saison

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 17 heures par Eric Wattellier. C'est lui que la commission a désigné pour officier lors du duel entre Brestois et Lyonnais. Âgé de 37 ans, l'arbitre commence à posséder une solide expérience à ce niveau. Il a croisé la route des Rhodaniens à douze reprises dans sa carrière. La dernière fois, c'était le 19 mai 2024, lors de l'ultime journée de l'exercice 2023-2024, contre Strasbourg (2-1). Une partie au scénario fou, avec en point d'orgue, le penalty accordé aux hommes de Pierre Sage et transformé par Alexandre Lacazette, synonyme de 6e place finale.

Il n'a pas encore officié en présence des coéquipiers de Corentin Tolisso cette saison. Ce sera pour ce week-end donc, à Francis-Le Blé. Une mission qu'il mènera avec ses deux assistants, Aurélien Drouet et Gwenaël Pasqualotti. Le quatrième officiel et arbitre remplaçant sera Florent Batta. Quant à l'assistance vidéo, elle est confiée à Cyril Gringore et Maxime Apruzzese.