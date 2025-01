Perri heureux "d’avoir pu aider" l’OL contre Montpellier (1-0)

Lucas Perri, gardien de l’OL (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

Auteur de six arrêts samedi soir contre Montpellier, Lucas Perri a maintenu les siens en vie. Cela a permis à l’OL de remporter les trois points.

Il y a bien eu un hommage logique du Virage Nord à Anthony Lopes, mais samedi soir, l’un des grands messieurs de cet OL - Montpellier (1-0) a bien été Lucas Perri. Désormais délesté de l’ombre de son ancien concurrent, le gardien brésilien a brillé. Ce n’est pas forcément ce qui était attendu avec la venue de la lanterne rouge, mais il a bien fallu que Perri se montre à son avantage pour voir la formation lyonnaise garder un espoir de victoire. Le scénario a suivi la bonne trame avec ce csc montpelliérain dans le temps additionne, de quoi donner le sourire au Brésilien. "On n’a pas bien joué ce (samedi) soir, mais on a réussi à gagner et c’est ce qu’on va retenir", a-t-il déclaré en français face aux journalistes.

Sauvé par la barre et la VAR

Ces trois points, l’OL n’aurait pu jamais y goûter sans un minimum de talent chez Lucas Perri et un peu de chance aussi. Passablement énervé à un quart d’heure de la fin après le raté improbable de Fayad, l’ancien portier de Botafogo avait tout fait pour maintenir les siens à flot. La barre (3e) puis la VAR (53e) avaient empêché Jordan Ferri de tromper Perri mais ce dernier ne devait rien à la chance en claquant une tête à bout portant de Maksimovic (4e) ou un coup-franc de Khazri. Après le match, Lucas Perri préférait la jouer modeste, se félicitant avant tout "d’avoir aidé l’équipe avec mes arrêts." Plus qu’un jeu au pied, n’est-ce finalement pas le but premier d’un gardien ?