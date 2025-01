OL : Sage ne voulait "pas s’acheter un problème" avec Tolisso

Corentin Tolisso lors d’OL – Montpellier (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Laissé sur le banc au coup d’envoi comme Rayan Cherki, Corentin Tolisso a fait l’objet d’un principe de précaution de Pierre Sage. Même si l’entrée du milieu a montré que l’OL était mieux avec le natif de Tarare.

A la différence de Maxence Caqueret, la coupure d’une semaine avait fait du bien à Corentin Tolisso. Sorti avant la demi-heure de jeu en Coupe de France, le milieu avait ressenti une petite alerte musculaire et n’avait pas pris de risque. Le repos de fin d’année a permis au champion du monde de couper et ainsi revenir en forme à la reprise lundi dernier. Seulement, aucune trace de Tolisso au coup d’envoi contre Montpellier, samedi. Il avait pourtant bien pris part à l’entraînement ouvert au public jeudi mais avait respecté un programme aménagé le reste de la semaine. Peut-être pas encore à 100%, Pierre Sage a donc préféré titulariser Jordan Veretout et garder une cartouche sur le banc, comme pour Rayan Cherki. "Il y avait un côté sanitaire avec Corentin Tolisso, suite à sa sortie lors du dernier match de l’année", a confirmé l’entraîneur de l’OL.

"Ne pas le mettre en péril parce que l’équipe jouait mal"

Dominé dans l’entrejeu, l’OL aurait pu changer bien des choses à la pause pour contrecarrer les plans de Montpellier. Néanmoins, Pierre Sage s’est refusé à réagir dans l’urgence avec une décision prise à chaud. L’état physique de Tolisso l’a également incité à ne pas sur-réagir et a laissé une chance aux titulaires. Le pari a été manqué. "À la vue de l’engagement que j’avais pris, je ne voulais pas le faire rentrer avant la 60e. Parfois, il faut être patient pour ne pas s’acheter un problème sur trois, quatre matchs. À la limite, il vaut mieux abandonner 15 minutes en se disant que les choses peuvent changer comme cela avait été le cas à Lille. Je ne voulais pas mettre Corentin en péril parce que l’équipe jouait mal."

Finalement, l’entrée à la 65e de Corentin Tolisso a apporté un peu plus de dynamisme et d’envie à cette formation lyonnaise qui en manquait tant. Même si ça n’a pas rendu le jeu plus attrayant.