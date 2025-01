Rayan Cherki et Pierre Sage lors d’OL – Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Remplaçant au coup d’envoi d’OL - Montpellier, Rayan Cherki n’a pas forcément eu l’attitude adéquate à son entrée. Pierre Sage s’est expliqué sur son choix de départ.

En voyant Pierre Sage miser sur un 4-2-3-1 contre Montpellier, personne n’a vraiment été surpris. Face à une équipe malade, l’OL se devait de montrer un visage offensif afin d’éviter toute contreperformance. Toutefois, dans ce système avec un meneur, aucune trace de Rayan Cherki. Le numéro 18 excelle pourtant dans cette position, mais son entraîneur avait fait le choix de le laisser sur le banc au coup d’envoi. Une décision forte pour récompenser Saïd Benrahma après son match en Coupe de France ? C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Pierre Sage, samedi soir, après la victoire (1-0). "Mon choix se fait sur la semaine des uns et des autres. Il a fait sa semaine, mais il y a aussi celle des autres qui en ont fait une bonne et qui méritaient de jouer. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, mais le premier à retenir est celui d’avoir la possibilité de ré-accélérer à une demi-heure de la fin."

Des mauvais choix et gestes d'humeur à son entrée

Ayant vu un OL amorphe pendant toute une mi-temps, Rayan Cherki aurait pu espérer rentrer dès la pause samedi soir. Finalement, Pierre Sage n’a pas souhaité agir dans l’urgence, attendant une réaction des titulaires. Elle n’est jamais arrivée et c’est à la 65e minute que le coach a effectué un triple changement. Cette volonté de garder Cherki au chaud avait été dictée par l’envie de "garder de la puissance à un moment donné dans le match s’il était bloqué. En ce sens, il fallait avoir des possibilités sur le banc pour changer le match."

Il y a eu un peu plus dynamisme avec l’entrée de Cherki et Tolisso mais l’attitude a malgré tout laissé à désirer. Certainement frustré, l’international Espoir a souvent râlé pendant une demi-heure et fait des mauvais choix. De quoi conforter Sage dans sa décision de l’avoir laissé sur le banc ?