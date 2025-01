Ayant presque vu le plan être réussi, Jean-Louis Gasset était forcément déçu après la défaite de Montpellier contre l’OL (1-0). Mais l’entraîneur héraultais a apprécié l’état d’esprit.

Samedi soir, les joueurs de l’OL avaient la tête basse, de honte de la prestation qu’ils avaient livrée. Ceux de Montpellier étaient tout aussi déçus, mais pas pour les mêmes raisons. Il y avait la déception et la frustration de repartir dans le sud de la France avec aucun point dans la besace (1-0). Voir la lanterne rouge rentrer bredouille face au 5e de Ligue 1 n’aurait rien de surprenant en temps normal, mais au Parc OL, le MHSC a montré un visage séduisant.

Cela lui aurait permis de croire à un exploit, mais Lucas Perri, une barre, la VAR ou encore un raté de Fayad en ont décidé autrement. "On aurait été déçu de prendre un point, alors vous imaginez rentrer à Montpellier avec 0 point après un match comme ça. On a fait le match qu'il fallait en défendant très bien et en respectant l'état d'esprit, a quand même salué Jean-Louis Gasset. Il était irréprochable, ce qui n'avait pas été le cas en coupe de France."

"L'efficacité, le maître-mot du football"

Le terme est souvent réducteur, mais il y a dans ce nouveau revers à l’extérieur des encouragements pour la formation montpelliéraine. Cela ne fait pas avancer au classement à cause "d’un manque d’efficacité" mais les coéquipiers de Jordan Ferri ont vu qu’ils pouvaient tenir tête à ce qui peut se faire de mieux en Ligue 1. Il ne reste plus qu’à faire en sorte que les choses basculent du bon côté. "Cela fait cinq matchs que je fais à l'extérieur avec Montpellier, et on n'a toujours pas mis un but. Que ce soit à Saint-Etienne, à Lens, où à Lyon, contre des équipes qui sont au départ supérieures, on les regarde dans les yeux, a poursuivi le coach. On a mis à mal une équipe qui va lutter pour la Champions League." Mais cela reste une défaite de plus…