Ligue 1 : l’OL gagne enfin son premier match d’une année civile

Loin d’être flamboyant samedi soir à domicile, l’OL a au moins assuré les trois points contre Montpellier (1-0). La formation lyonnaise n’avait plus remporté son premier match de Ligue 1 d’une année civile depuis quatre ans.

Dans le froid et sous la pluie décinoise, le public présent samedi soir au Parc OL n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent pour se réchauffer. Dans une affiche qui rime d’ordinaire avec spectacle, ce fut le néant pour la 16e journée de Ligue 1. Enfin surtout côté lyonnais puisque les plus grosses occasions ont été à mettre au crédit de Montpellier. Pour ce match de reprise, l’OL n’a pas été transcendant, loin de là, mais assure ce qui devait être assuré : trois points de plus avant la dernière journée de la phase aller (1-0). Il n’y aura pas de confiance acquise dans le jeu, mais ce succès lance au moins de la meilleure des façons ce mois de janvier intense avec six matchs encore à disputer.

Bien lancer le mois de janvier

Il faut savoir gagner les matchs sans être bons et les Lyonnais s’en accommoderont au sortir de cette 16e journée. Il n’y a pas eu la manière, mais Alexandre Lacazette se félicitait de pouvoir démarrer l’année 2025 avec une victoire à domicile. "J’avais vraiment envie de gagner ce match. Ça fait un moment qu’on ne gagne pas nos premiers matchs en retour de trêve." Cela faisait en effet belle lurette que l’OL ratait sa mise en route dans une année civile. Il fallait remonter à la saison 2020-2021 pour voir la formation lyonnaise ne pas manquer son démarrage en Ligue 1 une fois le jour de l’An passé.