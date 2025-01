Mercato : l’OL aurait repoussé une offre turque pour Mikautadze

Georges Mikautadze (OL) avant son but contre Feignies Aulnoye (Photo by SEBASTIEN COURDJI / AFP)

Malgré les récentes déclarations de Georges Mikautadze, Galatasaray n’aurait pas perdu espoir. Le club turc aurait proposé près de 21 millions d’euros avec bonus. Une offre repoussée par l’OL.

Il restait sur cinq buts sur ses six derniers matchs. Toutefois, cela n’a pas suffi à Georges Mikautadze pour démarrer la rencontre contre Montpellier, samedi soir. De nouveau remplaçant, il est entré à un quart d’heure de la fin, sans réussir à se mettre en évidence à la différence des fois précédentes. Cela n’a pas empêché le Géorgien d’exulter au moment de voir Fayad pousser malencontreusement le ballon dans son propre but et de sauter dans les bras d’Alexandre Lacazette. Les deux buteurs de l’OL ont passé quelques minutes ensemble sur le terrain, ce qui n’avait pas été le cas contre le PSG, même si cela n’a pas débouché sur une véritable relation technique. Quoi qu’il en soit, l’attaquant espère bien que cette association puisse se multiplier dans les semaines à venir, car il ne compte pas plier bagage.

L'OL pas vendeur ?

Avant la rencontre de la 16e journée, il avait répondu à l’intérêt de Galatasaray, assurant "ne pas partir alors que je ne suis là que depuis six mois." Cela aurait pu mettre un terme au feuilleton, mais il semblerait que le club turc ne soit pas prêt à lâcher l’affaire. Selon les informations de Téléfoot, dévoilée ce dimanche, Galatasaray aurait soumis une nouvelle offre à l’OL. Cette dernière s’élèverait à près de 21 millions d’euros, bonus compris. Une somme qui n’aurait pas convaincu les dirigeants lyonnais.