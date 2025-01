Cherki (OL) nommé pour le joueur de décembre en Ligue 1

Rayan Cherki et Malick Fofana lors d’OL – Francfort (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À son avantage en décembre avec l’OL avec un but et deux passes, Rayan Cherki fait partie des nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1. Le meneur lyonnais est en concurrence avec Jonathan David (LOSC) et Mason Greenwood (OM).

Son entrée en jeu samedi contre Montpellier ne restera pas dans les annales. Certainement frustré de ne pas avoir débuté, Rayan Cherki est quelque peu retombé dans ses travers avec des initiatives individuelles et un langage corporel négatif. Toutefois, cela ne doit pas faire oublier le très gros mois de décembre réalisé par le meneur de l’OL. Dans la belle série de trois victoires, Cherki s’est illustré, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa, avec deux buts et quatre passes décisives en cinq matchs. Des statistiques qui confirment que l’international Espoirs a franchi un cap cette saison même s’il reste perfectible.

En concurrence avec David et Greenwood

Néanmoins, Rayan Cherki reste un joueur pour lequel les supporters sont prêts à payer et l’un des plus gros talents de la Ligue 1. Après Alexandre Lacazette en novembre, un autre joueur de l’OL se retrouve donc nommé pour le titre de joueur du mois dans le championnat de France. Grâce à son récital contre Angers puis son inspiration pour Mikautadze contre le PSG, Cherki tentera de décrocher la récompense individuelle au nez et à la barbe de Jonathan David (LOSC) et Mason Greenwood.