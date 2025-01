Samedi soir, les Bad Gones ont profité de la venue de Montpellier au Parc OL pour passer différents messages. Avec plus ou moins de subtilité suivant les personnes visées.

Le spectacle n’a clairement pas été au rendez-vous samedi soir à Décines. Pourtant, ils avaient été un peu plus de 48 000 à avoir bravé les conditions météorologiques pour ne pas manquer la première sortie de 2025 de l’OL. Les joueurs lyonnais n’ont clairement pas rendu la pareille aux supporters et Pierre Sage l’a regretté malgré la victoire (1-0). C’est finalement en tribunes qu’il y a eu le plus de mouvement, avec du bon et du moins bon. Rapidement, les membres des Bad Gones ont déployé deux banderoles pour saluer deux grands noms passés par l’OL.

Un premier message à l’attention de Lisandro Lopez, fraîchement retraité des terrains. "Merci pour tout ce que tu as pu faire à l’OL", pouvait-on lire en début de match. Cet hommage à l’ancien attaquant a été suivi par un deuxième pour un enfant du club récemment parti : Anthony Lopes. Proche du Kop Virage Nord, l’ancien gardien a forcément apprécié les mots de ses supporters qui n’oublieront pas le passage. "Antho, un quart de siècle chez nous, tu ne partiras pas comme ça."

Le Virage Nord salue le départ à la retraite de Lisandro « Licha » Lopez #OL #OLMHSC pic.twitter.com/tSjhds7Hlf — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) January 4, 2025

Laurent Nicollin ciblé par les supporters lyonnais

Autant de banderoles pour saluer deux joueurs ayant fait le bonheur de l’OL avant que les choses ne se gâtent un peu plus. Tout d’abord dans le parcage des supporters montpelliérains avec plusieurs pétards assourdissants ayant effrayé les supporters lyonnais présents en dessous, certains quittant même temporairement leur siège. Puis, une dernière banderole des BG87 à l’attention de Laurent Nicollin, le président de Montpellier. "Laurent Nicollin, indigne héritier de son père", pouvait-on lire. Un message qui a touché le fils de Louis Nicollin, Lyonnais de cœur.