OL - Wolfsburg : Endler et Becho de retour, Dumornay dispensée

Ce mardi (21h), l’OL féminin dispute le dernier match de son année 2024 contre Wolfsburg. Après s’être reposées contre Nantes, Christiane Endler, Sofia Huerta ou encore Vicki Becho sont de retour. Melchie Dumornay est, elle, déjà en vacances.

Un match pour du beurre, mais une dernière à la maison malgré tout. Ce mardi soir (21h), l’OL féminin reçoit Wolfsburg pour le dernier match de poule de la Ligue des champions. Cette rencontre n’a pas d’enjeux puisque les deux formations sont déjà qualifiées et les places un et deux déjà assurées. C’est donc avant tout un match pour le plaisir qui va se tenir au Parc OL même si l’ambition sera de finir en beauté. Après le petit couac du week-end dernier avec ce premier but encaissé depuis la première journée de Première Ligue, Joe Montemurro veut continuer à voir son équipe monter en puissance avant de partir en vacances. Malgré l’absence d’enjeux, l’entraîneur australien n’a pas forcément fait appel à des plus jeunes.

Le groupe est quasiment au complet avec les retours de Christiane Endler, Sofia Huerta, Alice Sombath ou encore Vicki Becho. Elles avaient toutes les quatre été laissées au repos contre Nantes et retrouvent donc leur place dans le groupe de l’OL. Un effectif amputé de la présence d’Amel Majri. Touchée à l’ischio-jambier samedi en championnat, l’internationale française ne reviendra qu’en 2025, tout comme Melchie Dumornay. Auteure d’un doublé contre Nantes, l’Haïtienne est déjà en vacances et n’a pas été retenue pour cette dernière affiche européenne.

Le groupe de l'OL : Benkarth, Belhadj, Endler – Bacha, Carpenter, Gilles, Huerta, Renard, Sombath, Svava, Sangare – Däbritz, Damaris, Horan, Marozsan, Mendy, van de Donk – Becho, Chawinga, Diani, Hegerberg, Le Sommer