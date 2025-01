Ligue 1 : l'OL parmi les plus grosses affluences du week-end

Le Parc OL était bien rempli ce week-end. Plus de 48 000 supporters étaient présents, samedi dernier, lors de la rencontre qui opposait l’OL à Montpellier (1-0).

Lors du succès de l’OL face à Montpellier (1-0) samedi dernier, les hommes de Pierre Sage ont pu se nourrir du soutien fourni par le peuple lyonnais. Le retour du club rhodanien chez lui après la trêve était forcément attendu par les supporters. Et ça n’a pas manqué. Samedi soir, 48 162 spectateurs étaient présents au Parc OL.

Malgré une performance plus que moyenne de la part des coéquipiers d'Alexandre Lacazette face à la lanterne rouge, les nombreux spectateurs sont rentrés chez eux le sourire aux lèvres grâce à cette victoire. Bien que frigorifiés pendant 90 minutes, ils ont pu s'enthousiasmer dans le temps additionnel, avant finalement le soulagement d'un résultat positif si difficilement acquis.

Deuxième meilleure affluence du week-end

Grâce à aux 48 162 personnes présentes au stade, l’Olympique lyonnais fait partie des plus grosses affluences de la 16e journée de Ligue 1. Seul Marseille a fait mieux ce week-end avec plus de 64 000 supporters présents au Vélodrome lors du match face au Havre (5-1). Rappelons que le record cette saison à Décines est de 58 082 spectateurs lors du derby contre Saint-Étienne (1-0). Il faudra sans aucun doute attendre l'arrivée du PSG en février pour pouvoir espérer recevoir, si c'est possible, encore plus de monde au Parc OL.