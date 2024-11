Le Parc OL signe un record d’affluence pour un derby

À guichets fermés dimanche soir, le Parc OL a réuni 58 082 spectateurs pour le derby contre l’AS Saint-Etienne. L’enceinte décinoise n’a pas signé son record d’affluence pour un match de l’OL, mais bien pour un derby.

Dans le succès étriqué (1-0) contre l’AS Saint-Etienne, les joueurs de l’OL ont avoué avoir puisé une partie de leurs ressources mentales dans le soutien des supporters pendant 90 minutes. Le retour du derby était forcément attendu par tout le peuple lyonnais et ce dernier a répondu présent. Par les encouragements, mais aussi par le nombre. Malgré des places limitées aux abonnés et sympathisants MyOL, le club n’a pas eu de problème à remplir l’enceinte décinoise pour ce 125e derby de l’histoire. Les 1600 places réservées d’ordinaire au parcage visiteurs ont rapidement trouvé preneur durant la semaine et c’est un Parc OL à guichets fermés qui s’est présenté devant les 22 acteurs de cet OL - ASSE (1-0).

58 230, score à battre pour un match de l'OL

Sans supporters stéphanois, malheureusement, le stade rhodanien a malgré tout pu entrer dans le livre des records avec une affluence historique pour un derby. 58 069 spectateurs s’étaient déplacés en février 2018 pour le derby. Dimanche soir, ils étaient treize de plus pour faire monter ce total à 58 082 spectateurs. Un record dans un derby, mais qui ne supplantera pas celui pour un match de l’OL à Décines. La venue du PSG en septembre 2022 reste encore la référence avec 58 230 supporters présents. Il faudra certainement attendre la venue du club parisien ou le prochain derby pour espérer faire tomber ce record. À moins d’un parcours lointain en Ligue Europa…