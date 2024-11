OL - ASSE (1-0) : le public a joué son rôle de 12e homme

Attendu au tournant avec les différentes menaces des pouvoirs publics, le Parc OL a répondu présent dimanche soir contre Saint-Étienne. Si certains chants ont dépassé le cadre, l’ambiance a, elle, poussé les Lyonnais à tenir jusqu’au bout.

Il était tellement attendu que les places se sont arrachées comme des petits pains. Après deux saisons d’absence, le retour du derby a forcément créé de l’excitation chez les supporters de l’OL. D’ailleurs, cet engouement s’est rapidement traduit avec le guichets fermés du Parc OL pour la venue de Saint-Étienne, mais aussi par la présence très tôt des supporters dimanche à Décines. 17h n’avait pas encore sonné que de nombreux fans lyonnais avaient déjà pris possession des parkings de l’enceinte et s’étaient regroupés tout autour du parvis.

Larsonneur a (presque) craqué sous la pression

Il y a même eu des spectacles pyrotechniques vers les arrêts de tramway, afin de faire monter tranquillement la température pour ce derby. Ayant eu vent des images hors du stade, John Textor a concédé avoir été plus que surpris par l’atmosphère d’avant-match. La suite n’a que poussé le propriétaire américain à ouvrir bien grand les yeux à l’intérieur du Parc OL. Dimanche soir, ils étaient 58 082 supporters à avoir pris place dans les gradins du stade. Ils étaient bien plus devant leur écran de télévision, mais c’est un vrai 12e homme qui a joué son rôle dans ce derby.

Forcément, les consignes données en marge de la rencontre n’ont pas vraiment été respectées, mais qui aurait misé sur le contraire ? Les chants anti-stéphanois ou contre Gautier Larsonneur ont dépassé la limite autorisée, mais finalement, le match n’a pas été arrêté, au grand soulagement de la direction de l’OL. Cette détestation des Verts a même failli porter ses fruits à la 80e minute quand Ernest Nuamah a profité d’une erreur du gardien stéphanois pour faire le break.

Textor : "Une atmosphère vraiment incroyable"

L’arbitre a certes annulé le but, mais cela faisait suite à près de dix minutes de marquage à la culotte de tout un stade sur Larsonneur. La pression a failli se montrer décisive et tous les acteurs côté lyonnais ont tenu à le souligner. "Je pense qu'on est dans le top 3 de ce que j'ai vécu ici, n’a pas manqué de noter Alexandre Lacazette. Dès l'échauffement, ils étaient présents. Ça aide à faire l’effort supplémentaire en tout cas. On a envie de tout donner pour eux. Pour l'équipe et pour le soutien qu'ils nous donnent depuis le début de la saison."

Sur la parade de Perri qui "vaut un but" pour le capitaine lyonnais, tout le stade a réagi comme si l’OL venait de marquer un but. Le nom du Brésilien a été scandé à l’unisson dans la foulée. Un symbole fort dans un derby toujours cher au cœur d’Anthony Lopes. "C'est un moment que je vais garder dans ma mémoire pour toute ma vie". Tout ne fut pas parfait sur le terrain et dans les tribunes, mais à la fin, l’OL gagne et c’est bien tout ce qui a compté dimanche soir pour terminer cette ambiance exceptionnelle autour d’un "Qui ne saute pas n’est pas Lyonnais".