Tolisso (OL) : "Toujours une saveur particulière de gagner le derby"

Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso lors d’OL – Besiktas (Photo by Jean Catuffe / Jean Catuffe / DPPI via AFP)

Passeur décisif bien malgré lui sur le but d’Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso a encore livré une prestation solide contre l’AS Saint-Étienne. Sept ans après son dernier derby, le milieu de l’OL savoure cette victoire.

Il s’est fait charrier par Alexandre Lacazette mais Corentin Tolisso a encore livré un match solide dimanche soir contre l’AS Saint-Étienne (1-0). Peut-être moins influent que ces derniers temps, mais toujours aussi précieux dans le pressing haut exercé par l’OL. Il s’est même permis le luxe de se montrer décisif avec un retourné qui s’est transformé en une passe pour Lacazette à la 29e minute. Il s’en est amusé à l’issue du match.

Toutefois, Tolisso retenait avant tout le plaisir d’avoir retrouvé les joies du derby et surtout d’avoir gagné, même si ce n’est pas forcément avec la manière. "Ça a une saveur particulière parce que je suis Lyonnais et que je connais ça depuis que je suis tout petit. J’ai connu pas mal de derbys dans ma jeunesse, mais aussi en professionnels. Certains se sont bien passés, d’autres un peu moins, mais aujourd’hui, on a réussi à gagner, même si tout n’a pas été parfait, a concédé le milieu. On va retenir le résultat. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne, c’est une phrase bateau, mais c’est la vérité."

"J'espère qu'on ira gagner à Geoffroy-Guichard"

Jusqu’à la fin avril prochain, le derby sera donc bien rouge et bleu et Corentin Tolisso espère tout de même "qu’on ira gagner à Geoffroy-Guichard, ce serait une bonne chose". Deux victoires en deux derbys après deux saisons d’attente, le bilan serait plus que positif pour les supporters lyonnais. Mais aussi les joueurs du cru. Natif de Tarare, le champion du monde 2018 a été biberonné à la rivalité régionale, de quoi le faire dégoupiller sur certains…

Dimanche soir, la maturité a pris le dessus pour calmer les choses quand il le fallait. Mais la joie est toujours aussi spéciale à l’arrivée. "Ça fait énormément plaisir, surtout quand on vit ça depuis tout petit. Je connais vraiment cette rivalité entre Lyon et Saint-Étienne. J’ai toujours vécu ces matchs différemment, aujourd’hui, je les vis de l’intérieur, donc je suis content, surtout quand ils se finissent comme ça." Place maintenant à un peu de repos avec un autre objectif désormais : continuer de rester dans le wagon de tête en Ligue 1.