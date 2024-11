OL Académie : une victoire pour les U19 pour la der’ de Gonzalez ?

Menés 3-1, les U19 de l’OL ont inversé la tendance et se sont imposés 4-3 contre Dijon. Cette victoire sous les yeux de John Textor pourrait bien être la dernière de Jordan Gonzalez, en partance vers Versailles.

Il y avait du beau monde à Meyzieu dimanche après-midi pour le match des U19 de l’OL. En attendant le derby contre l’ASSE, John Textor s’est octroyé une petite virée au centre d’entraînement pour suivre les jeunes de l’Académie. Accompagné de Matthieu Louis-Jean, le directeur du recrutement aux missions élargies, le propriétaire américain a dû passer par toutes les émotions avec le match des U19 contre Dijon. Pour cette rencontre de la 11e journée de la poule B, les Lyonnais ont trouvé les ressources mentales pour signer un succès important contre le club bourguignon (4-3). Mais que ce fut compliqué ! Avec notamment Kelyan Yahia, entré en fin de match avec la réserve samedi, les jeunes Lyonnais ont encaissé un but dès le quart d’heure de jeu.

Textor et Louis-Jean présents au match

Fort heureusement, les joueurs de Jordan Gonzalez ont vite réagi avec l’égalisation de Francis Gomez, prêté cet été par Everton (17e). La joie a été plutôt courte puisque Lucas Ferraro (37e) et Hatem Mimoune (47e) ont donné un break d’avance à Dijon. Et puis la magie et le mental de l’OL ont fait la différence pour le plus grand plaisir de John Textor. En l’espace de quatre minutes, les coéquipiers d’Oliver Mvouama ont trouvé le moyen d’inscrire trois buts. D’abord par Tiago Goncalves (57e), ensuite l’inévitable Daryll Benlahlou (59e) et Khalis Merah (61e). Cette victoire permet à l’OL de dépasser Dijon au classement et de prendre la 7e place. Un cadeau pour fêter le départ de Jordan Gonzalez ? D’après le toujours très informé Borgia_OL_Académie, les discussions entre le coach et le FC Versailles seraient proches d’aboutir, moins d’un an après son arrivée…