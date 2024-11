Dall'Oglio a "pas mal de regrets" sur cet OL - ASSE (1-0)

Battu 1-0 par l'OL, l'AS Saint-Etienne aurait pu ramener un point sans un gros arrêt de Lucas Perri. À l'issue du match, Olivier Dall'Oglio nourrissait quelques regrets sur ce 125e derby.

Olivier Dall'Oglio, quel sentiment prédomine ? Des regrets ?

Dall'Oglio : Oui, tout à fait. On savait que l'entame était importante et on a surtout dû contenir Lyon en première période. Ils ont eu des occasions, mais nous aussi. En revanche, j'ai beaucoup de regrets sur la seconde mi-temps. On a eu un long temps fort. J'ai vu des joueurs qui se sont battus, ont été solidaires et disciplinés. J'espérais qu'on trouve une faille sur coup de pied arrêté. On a trop pêché dans la finition. Leur gardien a fait un très bel arrêt, il faut le dire.

Est-ce que la marche était trop haute pour certains qui découvraient ce derby ?

Sincèrement, je pense qu'on pouvait ramener quelque chose, même si c'était plus désordonné sur la fin. On travaille avec ce groupe qui a un super état d'esprit. Les joueurs veulent vraiment avancer et on avance tous avec eux.

"J'ai vécu ce derby avec intensité et un grand bonheur"

Peut-on parler de défaite encourageante ?

Je n'aime pas trop cette expression. On est franchement déçus ce (dimanche) soir. Après, il faut prendre du recul, analyser calmement les choses et continuer à faire progresser cette équipe. On a joué en équipe. Je suis fier des joueurs qui ont mis de la détermination. Ils ont fait honneur au maillot vert ce (dimanche) soir.

Personnellement, comment avez-vous vécu cette semaine pour votre premier derby ?

On l'a dit, c'est un match à part. Samedi à l'entraînement avec les supporters, ce (dimanche) matin au départ du car, l'ambiance a donné le ton. J'ai vécu cela avec intensité et un grand bonheur. Je pense que les joueurs ont fait honneur à ces couleurs. Et être l'entraîneur de cette équipe, c'était magnifique.