Auteur d’une parade salvatrice, Lucas Perri a évité à l’OL une déconvenue dans le derby. Acclamé par le public lyonnais, le gardien était aux anges après cette victoire contre Saint-Etienne (1-0).

Lucas Perri, premier derby, qu’est-ce qui vous a surpris dans ce match ?

Lucas Perri : Pour moi, l'ambiance du derby était très différente des autres matchs. Je suis très heureux pour notre équipe et les supporters d’avoir gagné ce match (1-0).

Vous faites un arrêt déterminant à la 76e minute. Racontez-nous cet arrêt.

C'est un moment de jeu, une contre-attaque rapide. J'ai fait de mon mieux pour créer le doute et rendre la tâche difficile à l’attaque. Je suis très content d’avoir pu faire l'arrêt et aider l'équipe pour la victoire.

Dans la foulée, votre nom a été scandé par le stade, ça fait quoi ?

C'est un moment que je vais garder dans ma mémoire pour toute ma vie. Je suis très heureux pour mon premier derby avec la victoire.

Votre équipe a été forte sur le plan mental ?

Oui, je pense que notre équipe a su jouer avec le ballon lors de la première mi-temps. On aurait pu marquer plus. En deuxième, on a plus souffert et on a offert des possibilités à Saint-Étienne. Mais je suis très heureux de la victoire.