Malick Fofana lors d’OL – Besiktas (Photo by Maxime Gruss / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Touché au mollet et obligé de céder sa place en fin de derby, Malick Fofana a été aperçu avec une poche de glace. Retenu avec la Belgique, le Diable Rouge va d’abord passer des examens avec l’OL ce lundi.

Il a encore fait des misères sur son côté gauche. Même s’il n’arrive pas à ajouter une statistique à sa feuille de match, Malick Fofana continue d’être un poison pour ses adversaires. Dimanche, l’ailier de l’OL a fait tourner en bourrique Yann Maçon et a été l’un des grands messieurs de ce derby remporté par la formation lyonnaise (1-0). Toutefois, la fin de match ne s’est pas forcément passée comme prévu pour Fofana. Après avoir été averti, il a laissé sa place dans la foulée. Un changement voulu par Pierre Sage, car le Diable Rouge semble avoir été touché durant le deuxième acte.

Pas de rassemblement avec la Belgique ?

Aperçu avec une poche de glace, Malick Fofana a ressenti une gêne au mollet d’après son coach. "Je ne pense pas qu’il faut s’inquiéter, mais on va l’évaluer ce lundi matin. Il a ressenti une douleur au mollet. Est-ce que c’est de la fatigue ou autre chose ? Nous le saurons lundi." Les examens passés à Lyon en diront plus sur la nature de la blessure, mais surtout sur la capacité ou non de Malick Fofana à se rendre en Belgique. Après avoir connu sa première cape en octobre, le Lyonnais avait été retenu pour le rassemblement de novembre. Les Diables Rouges doivent affronter l’Italie et Israël durant cette trêve. Reste à savoir si ce sera avec le numéro 11 de l’OL ou non.