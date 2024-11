Malick Fofana (OL) de nouveau convoqué avec la Belgique

Retenu pour la première fois lors de la trêve d’octobre, Malick Fofana va enchaîner la Belgique. L’ailier de l’OL a été convoqué chez les Diables Rouges pour les matchs contre l’Italie et Israël.

Son entrée jeudi soir a été l’un des éléments déclencheurs du changement de visage de l’OL. Positionné sur le côté gauche de l’attaque, Malick Fofana a apporté ce que Pierre Sage attendait de lui : de la percussion, de la rupture. Son vis-à-vis, Andres Chaves n’a d’ailleurs pas mis longtemps à montrer sa frustration de ne pas réussir à contenir l’ailier lyonnais. Ce dernier ne s’est pas montré décisif par les statistiques, s’écartant bien pour laisser Lacazette marquer, mais a dynamité l’attaque rhodanienne, au même titre que son capitaine et Rayan Cherki. Une entrée intéressante qui devrait s’accompagner d’une titularisation dans le derby contre Saint-Étienne, dimanche (20h45).

Trois minutes de jeu lors du dernier rassemblement

Ce sera l’occasion une fois de plus de montrer son talent et de conforter Domenico Tedesco dans son choix de le convoquer. En effet, ce vendredi, le sélectionneur belge a donné sa liste pour la trêve internationale de novembre avec la présence de Malick Fofana dans les 23. Ayant fait ses débuts avec les Diables Rouges en octobre dernier, l’ancien de La Gantoise est de nouveau retenu pour les matchs contre l’Italie et Israël et pourra peut-être jouer plus que les trois minutes du dernier rassemblement.