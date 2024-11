Après sa large victoire contre Guingamp vendredi, l’OL féminin retrouve la Ligue des champions, mercredi contre la Roma. La rencontre de la 3e journée sera arbitrée par l’Anglaise Abigail Byrne.

Il ne pouvait pas y avoir meilleur scénario que celui qui s’est produit vendredi du côté de Guingamp. L’OL féminin a vécu une soirée rêvée afin de préparer au mieux son rendez-vous européen, ce mercredi à Rome. Faciles vainqueures de la formation bretonne (8-0), les Fenottes et surtout le coach Montemurro ont pu gérer les minutes de chacune et ainsi éviter des blessures bêtes. Wendie Renard, Ada Hegerberg et Lindsey Horan n’avaient même pas fait le déplacement, tandis que Kadidiatou Diani est restée tranquillement au chaud (ou plutôt froid) sur le banc lyonnais vendredi. Toujours invaincu depuis le début de la saison, l’OL féminin a un joli rendez-vous à appréhender mercredi (21h) contre le leader de la poule A.

Une première pour Byrne avec les Fenottes

Car oui, malgré deux succès en deux matchs, la formation lyonnaise est toujours devancée par l’AS Roma à la différence de buts. Ce voyage en Italie sera donc l’occasion de prendre les commandes en cas de victoire et une option pour la qualification pour les phases finales avant le match retour prévu une semaine plus tard à Décines. Pour ce match à Rome, les Lyonnaises auront affaire à un quatuor britannique au niveau de l’arbitrage. L’Anglaise Abigail Byrne sera accompagnée par ses compatriotes Emily Carney et Kirsty Dowle tandis que la Galloise Ceri Louise Williams officiera comme deuxième assistante avec Carney.