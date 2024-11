Des supporters craquant des fumigènes lors de Paris FC – OL (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Suite à l’usage de fumigènes avant la rencontre entre l’OL et l’AS Saint-Etienne, les forces de l’ordre ont interpellé quatre supporters.

Avec l’absence de supporters de Saint-Etienne, la crainte de débordements autour du stade était moindre que d’habitude. C’est plutôt ce qui allait se passer à l’intérieur du Parc OL qui était appréhendé par la direction lyonnaise. Avec les récentes volontés des autorités publiques de durcir le ton sur les chants homophobes et les violences en tribunes, la crainte d’un arrêt pesait au-dessus du derby. Finalement, aucune interruption de match, malgré des chants parfois plus qu’à la limite. Au final, c’est en dehors de l’enceinte et avant la rencontre que des interpellations ont eu lieu, d’après nos confrères de BFM Lyon, citant la Préfecture. Face à l’engouement autour du derby, plusieurs centaines de supporters avaient fait le choix de venir très tôt au stade.

Le match interrompu cinq minutes après le coup d'envoi

Cela a donné rapidement lieu à des chants, mais aussi à des craquages de fumigènes et à un feu d’artifice sauvage. Ces agissements ont donc entraîné quatre interpellations de supporters, dont l’un était mineur. Ces supporters ont été arrêtés après avoir fait usage de fumigènes avant le coup d'envoi du match. À l’intérieur du stade, l’usage des engins pyrotechniques a d’ailleurs entrainé l’interruption pendant plusieurs minutes du début de match entre l’OL et l’AS Saint-Etienne, la visibilité sur le terrain n’étant pas au rendez-vous après le craquage du Virage Sud.