OL, Cherki, Fofana, derby… "Tant qu’il y aura des Gones" en direct

Numéro spécial derby dans "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi avec un retour sur la victoire de l'OL contre Saint-Etienne. Un focus sera fait sur le duo Cherki - Fofana avant de se projeter sur la suite de la saison et des ambitions.

Il y a des lundis qui sont plus joyeux que d'autres. En ce 11 novembre, pas de jour férié pour "Tant qu'il y aura des Gones" avec une nouvelle émission en direct à partir de 19h. Le repos attendra car il y a un derby à décrypter et qui plus est une victoire de l'OL contre le rival stéphanois (1-0). Cette 47e victoire contre l'ASSE sera analysée par notre duo de consultants, Enzo Reale et Nicolas Puydebois.

Si l'équipe de TKYDG s'enflammera notamment sur le deuxième thème autour de Rayan Cherki et Malick Fofana, l'analyse à froid du match de dimanche soir mettra en lumière les points négatifs de ce derby et notamment la deuxième mi-temps. Avec encore un visage à mi-temps, la question sera de savoir si l'OL peut prétendre au Top 5 et plus dans les semaines et mois à venir ou si la formation lyonnaise est trop irrégulière pour ça ?

Comme vous en avez l’habitude désormais, votre émission est à suivre en direct tous les lundis à partir de 19 heures sur toutes nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.