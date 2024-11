Vainqueur du derby, l’OL peut-il viser plus haut que le Top 5 ?

Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" est revenue sur la victoire de l'OL contre l'AS Saint-Etienne, dimanche soir. À l'analyse du succès s'est greffé le décryptage de ce double visage lyonnais, rédhibitoire pour viser les places pour la Ligue des champions ?

Il y a des lendemains qui chantent et non qui déchantent. Ce lundi, il y avait des sourires sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" et à raison. En bons Lyonnais pure souche, Nicolas Puydebois et Enzo Reale ne pouvaient que savourer la 47e victoire de l'OL dans un derby contre l'AS Saint-Etienne (1-0). Toutefois, vous connaissez bien cette émission désormais ; l'heure passée n'a pas servi à l'équipe de TKYDG à se complaire dans ce court succès. Les bons points ont été distribués, mais aussi les mauvais. Car il y avait des choses à redire sur la prestation des hommes de Pierre Sage face aux voisins stéphanois.

Dominateurs en première mi-temps, les Lyonnais ont baissé de rythme en deuxième et n'ont jamais réussi à se rendre la vie plus facile avec un deuxième but. Le duo Cherki - Fofana a bien essayé de mettre au supplice les Verts, rien n'y a fait, l'OL s'est fait peur jusqu'au bout. L'ASSE n'a d'ailleurs pas été loin de faire un joli hold-up en arrachant le point du nul. Il a fallu une grosse parade de Lucas Perri pour permettre à la formation rhodanienne de conserver les trois points et d'intégrer ainsi le top 5 du championnat de France. Pas suffisant toutefois pour nos consultants dans cette longue route qui doit mener jusqu'à la Ligue des champions, objectif déclaré par John Textor.