Touché contre l’AS Saint-Étienne, Malick Fofana a pris la direction du rassemblement belge pour faire constater sa blessure. L’ailier de l’OL doit décliner sa sélection avec la Belgique et va se soigner durant la trêve.

Un mal pour le joueur, un bien pour l’OL ? On ne peut se réjouir d’un pépin physique, encore plus quand il s’agit de Malick Fofana. Toutefois, les deux semaines de trêve vont pouvoir permettre au jeune ailier de couper un peu, même s’il va devoir se remettre totalement sur pied. Convoqué initialement avec la Belgique pour les rendez-vous internationaux de novembre, l’ailier lyonnais ne va pas pouvoir honorer son appel dans le rassemblement belge. Après avoir pris la direction du plat pays dans la matinée, Malick Fofana a dû déclarer forfait pour la trêve de novembre et ne pourra jouer contre l’Italie et Israël.

Priorité aux soins et à la récupération

Pour pallier cette absence, les Diables Rouges ont fait appel à Samuel Mbangula, joueur de la Juventus Turin. Ce forfait, après avoir connu sa première cape en octobre dernier, Malick Fofana le doit à une gêne ressentie dimanche soir lors du derby remporté par l’OL contre l’AS Saint-Étienne. Remplacé à la 86e minute de jeu, le Belge a ensuite été aperçu avec une poche de glace sur le mollet. Si Pierre Sage ne se voulait pas alarmiste, le pépin a été assez important pour ne pas voir Fofana tenir sa place en sélection. Cela ne veut pas dire que la blessure est importante pour autant.