Tanner Tessmann (OL) convoqué avec les États-Unis pour la trêve

Appelé à la dernière minute pour la trêve d’octobre, Tanner Tessmann a séduit Mauricio Pochettino avec ses prestations à l’OL. Le milieu fait partie de la liste des États-Unis pour cette trêve de novembre.

La mise en route a été difficile, mais Tanner Tessmann semble enfin s’être acclimaté à son nouvel environnement lyonnais. Débarqué en provenance de Serie B, le milieu a eu besoin d’une période d’ajustement avec notamment des débuts compliqués, notamment à Toulouse et une non-convocation contre les Rangers. Depuis, l’Américain a trouvé la bonne carburation, même s’il reste logiquement en apprentissage. Toutefois, Pierre Sage lui fait de plus en plus confiance et l'ancien de Venise est même passé devant Maxence Caqueret dans la hiérarchie des milieux lyonnais. Sur les trois dernières semaines de compétitions, Tessmann a été utilisé à quatre reprises (trois titularisations) sur les six matchs disputés par l’OL.

50 minutes sur deux matchs en octobre

Cette montée en puissance entre Rhône et Saône n’est pas passée inaperçue aux États-Unis. Convoqué suite à la blessure de Folarin Balogun en octobre dernier, Tanner Tessmann a cette fois-ci été appelé de suite par Mauricio Pochettino. Le sélectionneur américain a retenu le Lyonnais pour les quarts de finale de la Concacaf Nations League aux côtés de Weston McKennie ou encore Christian Pulisic. En ce mois de novembre, Tanner Tessmann pourrait donc connaitre ses cinquièmes et sixièmes sélections avec les États-Unis.