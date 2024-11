Ainsley Maitland-Niles avec Corentin Tolisso lors de Lille – OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

En gagnant contre Saint-Etienne dimanche, l’OL a fait son entrée dans le top 5 de la Ligue 1. Une belle remontée au classement après un démarrage catastrophique et zéro point en deux matchs.

Une seule défaite sur les dix derniers matchs. Depuis le revers contre l’OM mi-septembre, l’OL ne s’est incliné qu’à une seule reprise. C’était face à Besiktas et cette rencontre de Ligue Europa, les Lyonnais auraient dû la gagner avec un peu plus d’efficacité devant. Néanmoins, cela dénote le fait que la formation de Pierre Sage est clairement sur une pente ascendante, même si les derniers résultats n’avaient pas été probants. Seulement, quand l’OL enchaînait les défaites la saison dernière, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette arrivent à ne pas perdre et ainsi à limiter la casse. Dimanche soir, ils ont retrouvé le goût de la victoire après quatre matchs sans succès.

Dans les temps de passage malgré tout ?

Ces trois points dans le derby ont permis au club rhodanien de retrouver le Top 5 de la Ligue 1. Un travail de longue haleine et qui dure depuis la fin du mercato estival. Pierre Sage ne s’en était pas caché : cette période avait été compliquée à gérer et s’était traduite par deux défaites en deux matchs. Depuis ? Ce n’est pas un carton plein, mais avec 18 points pris sur 27 possibles, l’OL signe la meilleure dynamique du championnat de France derrière le PSG (23). Tout n’est pas parfait dans le jeu, mais ce total est la preuve que cette équipe évolue dans le bon sens…