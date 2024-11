L’OL fait le grand huit à Guingamp (0-8)

Melchie Dumornay lors de Paris FC – OL (Photo by Antoine Massinon / A2M Sport Consulting / DPPI via AFP)

Dans un match à sens unique et qui aurait pu se terminer sur un score bien plus élevé, l’OL féminin a écrasé (0-8) Guingamp, vendredi soir. Un plein de confiance avant le déplacement en Ligue des champions à Rome.

C’est ce qui s’appelle une soirée parfaite. Vendredi soir, dans le froid breton, l’OL féminin a fait ce qu’on attendait de lui : une victoire avec la manière à Guingamp (0-8) et la possibilité donnée à Joe Montemurro de pouvoir faire tourner. Le coach australien avait déjà choisi de laisser Wendie Renard, Ada Hegerberg et Lindsey Horan à la maison avant le match. Pendant, il ne s’est pas privé du score lourd pour faire quatre de ses changements avant l’heure de jeu. Il faut dire que les Fenottes avaient tout fait pour se rendre le match facile.

Face à l’avant-dernier du championnat, les Lyonnaises n’ont pas douté bien longtemps et ont rapidement mis la tête sous l’eau des Guingampaises. Un premier but de Van de Donk (6e) suivi du break de Dumornay dans la foulée ont planté le décor de cette soirée riche en buts. Ayant fait preuve d’inefficacité contre le PSG, les coéquipières de Christiane Endler se sont bien rattrapées en Bretagne.

Un triplé pour Chawinga

Le score aurait même pu être plus large avec 25 tirs, mais sur les douze tirs cadrés côté lyonnais, huit ont fini au fond des filets. Difficile de faire la fine bouche, car l’EAG n’a eu en tout et pour tout que quatre tirs dont un seul cadré. On ne donnait pas cher de la peau des Bretonnes, et malheureusement, le public présent au Roudourou a vu une démonstration lyonnaise. Avec un but de Gilles juste avant la pause, l’OL menait 3-0 et a passé la seconde au retour des vestiaires, derrière une Tabitha Chawinga intenable. Déjà buteuse contre le PSG, la Malawite s’est offert un triplé (48e, 50e, 65e) vendredi.

La messe dite et Joe Montemurro s’est même permis de laisser Kadidiatou Diani sur le banc pendant tout le match, permettant ainsi aux jeunes Sylla, Mendy ou Joseph de participer à la fête. C’est d’ailleurs Maéline Mendy qui s’est illustrée avec le but du 7-0 avant que Majri ne termine le spectacle à la 73e minute. Des cadres reposées, un festival offensif et une première place assurée, la préparation de l’OL pour son déplacement à Rome a été parfaite.