OL : Zaha, Diawara et Akouokou avant tout "diminués et en reprise"

Ayant travaillé en marge des autres ce jeudi, Wilfried Zaha, Paul Akouokou et Mahamadou Diawara étaient avant tout "diminués" selon Pierre Sage. Ils devraient postuler pour une place dans le groupe de l’OL contre Brest.

En les voyant prendre la direction d’un autre terrain après une mise en route musculaire collective, toutes les personnes autour de la pelouse se sont faites la même réflexion : le temps de Wilfried Zaha, Paul Akouokou et Mahamadou Diawara à l’OL était-il compté ? Tous trois ne sont pas forcément dans les plans de Pierre Sage et en cette période de mercato, l’idée d’un nouveau loft a forcément germé. Toutefois, la raison de ce travail à l’écart serait tout autre à écouter Pierre Sage. "Ils étaient diminués et un peu malades, c’était avant tout une séance de reprise." Pas de mise à l’écart donc, même si cela touche trois éléments dont le futur reste plus que flou entre Rhône et Saône.

Molebe avec les U18 de l'OL en Gambardella

Quoi qu’il en soit, cette séance du jour doit permettre à Diawara, Akouokou et Zaha de pouvoir postuler pour faire le déplacement à Brest, samedi (17h). Ce n’est pas gagné aux vue des derniers groupes retenus, d’autant plus que Pierre Sage ne va avoir que l’embarras du choix. Privé de Nicolas Tagliafico et Maxence Caqueret le week-end passé, l’entraîneur lyonnais a confirmé les deux retours pour ce voyage en Bretagne. "Tous les joueurs sont disponibles, hormis Enzo Molebe qui va jouer la Coupe Gambardella." Autant de joueurs aptes et autant de choix à faire pour Pierre Sage.