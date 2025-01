Pierre Sage et Laurent Prud’homme lors de Le Havre – OL (Photo by Lou BENOIST / AFP)

Depuis maintenant neuf jours, l’OL est pleinement lancé dans le mercato hivernal. Malgré un besoin de vendre, Pierre Sage voit une atmosphère bien plus paisible dans son vestiaire, comparé à l’été dernier.

Vendredi, Thiago Almada est censé débarquer à Lyon et viendra pimenter cette semaine plutôt calme sur le marché des transferts. Après avoir libéré Anthony Lopes, vendu Jeffinho et Gift Orban, l’OL n’a pas bougé malgré des rumeurs à droite, à gauche. Avec un passage devant la commission d’appel de la FFF vendredi, il y avait un dossier plus urgent à régler, même si cela ne relève pas du domaine de Matthieu Louis-Jean ou de la cellule de recrutement. Toutefois, ce rendez-vous pourrait avoir une incidence sur ce mois de janvier déjà bien entamé.

Il faudra patienter encore et Pierre Sage doit avant tout préparer un déplacement à Brest, samedi (17h). Le tout avec un groupe au complet et donc des choix à faire. Seulement, l’entraîneur assure que cette période hivernale est bien plus simple à gérer. "Je n’ai pas le même sentiment et l’atmosphère n’est pas celle d’août. Le climat est plutôt positif. Les joueurs sont concentrés sur nos échéances. Honnêtement, je ne vois pas des joueurs qui s’entraînent pour être ailleurs. Je ne dis pas que ça n’arrivera pas. Autant en août, il y avait ces signaux, autant, là, je ne les vois pas, je n’ai pas ce sentiment-là."

"Il n'y a pas d'omerta sur le sujet du mercato"

Si cette période peut logiquement mettre à mal l’intérêt collectif, le club aurait donc appris de ses erreurs. La dynamique sportive aide forcément à avoir des sourires sur les visages lyonnais. Plus facile à appréhender donc pour le staff de Pierre Sage, mais aussi pour les joueurs, convoités ou non. "Il n’y a pas d’omerta sur le sujet, mais je n’irai pas chercher les joueurs. S’ils ont besoin d’en parler, ils viendront parce qu’il y a des personnes au club qui gèrent bien ça, notamment Matthieu Louis-Jean. Il faut une notion de performance, mais ça n’empêche pas d’échanger avec eux pour leur amener des perspectives ou une vision sur cette deuxième partie de saison."

La saison passée, le mois de janvier n’avait pas été très fameux. Avec "trois compétitions et un enchaînement de matchs" cette année, les joueurs de l’OL n’ont pas d’autres choix : regarder dans la même direction et faire fi des cas individuels.