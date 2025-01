OL féminin : Dumornay et Svava touchées par la grippe

Initialement dans le groupe de l’OL contre Dijon, Melchie Dumornay et Sofie Svava ont dû déclarer forfait à quelques heures du match. Diminuées par la grippe, elles n’ont pu tenir leur place, remplacées par Vicki Becho et Alice Sombath.

Même l’OL féminin n’échappe pas à l’épidémie qui est en train de toucher la France. Depuis quelques semaines, les cas de grippes saisonnières ont fait leur apparition et plutôt en nombres. Pas le meilleur des scénarios pour passer les fêtes de fin d’année ou pour démarrer une année 2025 de la meilleure des façons. Mercredi soir, les supporters ont désespérément attendu pour voir Melchie Dumornay et Sofie Svava du côté du GOLTC. Mais aucune trace de l’Haïtienne et de la Danoise pour le premier rendez-vous de l’année.

Pourtant, les deux Fenottes faisaient bien partie du groupe retenu par Joe Montemurro pour affronter Dijon. Seulement, leur état physique s’est dégradé au fil de la journée. "Elles avaient un peu la grippe. Melchie ne se sentait pas bien ce (mercredi) matin, et Sofie ne se sentait pas bien dans l'après-midi mercredi. Nous avons décidé qu'il n'y avait pas de raison de prendre des risques et de mettre tout le monde en danger. Mais même pour elles, plus la maladie persiste, plus elle s'aggrave, donc pour moi, c'était la bonne décision."

Bacha également diminuée

Diminuées physiquement et pas à 100%, Melchie Dumornay et Sofie Svava sont restées tranquillement au chaud mercredi pour voir les Lyonnaises gagner (2-0). Elles ont laissé leur place à Alice Sombath et Vicki Becho dans le groupe de l’OL, tandis que Selma Bacha avouait être, elle aussi, "un peu malade. J’ai eu du mal avec le souffle." Il ne reste plus qu’à espérer que le groupe lyonnais n’a pas été contaminé de façon plus large avant le déplacement à Reims, dimanche (17h).