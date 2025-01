OL : Diawara, Zaha et Akouokou ont travaillé à l’écart

Ce jeudi, à deux jours du déplacement à Brest, Pierre Sage a pu compter sur un groupe au complet. Après avoir commencé la séance avec les 20 autres joueurs de champs, Paul Akouokou, Wilfried Zaha et Mahamadou Diawara ont effectué une séance à l’écart.

Pierre Sage veut voir son groupe être réduit et on peut le comprendre. Ce jeudi, l’entraîneur de l’OL n’avait aucune absence à déplorer, hormis Enzo Molebe qui va jouer la Coupe Gambardella avec les U18 lyonnais. Les supporters ne vont pas se plaindre de voir le groupe lyonnais être au complet, mais cela pousse logiquement Sage à devoir faire des choix les jours de matchs et désormais même à l’entrainement. À deux jours du déplacement à Brest, ils étaient 23 joueurs de champs à commencer la séance.

Mais ce total est rapidement redescendu à 20, une fois le réveil musculaire terminé. En effet, alors que le reste du groupe a pris la direction d’une partie du terrain 2 du GOLTC pour débuter les exercices avec ballon, Mahamadou Diawara, Paul Akouokou et Wilfried Zaha ont pris une tout autre direction. Celle d’un des terrains annexes du centre d’entraînement en compagnie d’Alexandre Farhi, l’un des préparateurs physiques du groupe professionnel.

Trois joueurs sur le départ ?

S’il faudra logiquement attendre le discours de Pierre Sage sur le sujet, cela s’apparente très fortement à une mise à l’écart dans cette période de mercato. Avec un message qui est plus que clair : les trois joueurs ne devraient pas faire partie des plans de l'OL pour la seconde partie de saison. Tout sauf une surprise pour Akouokou, en marge depuis le mois de juillet, et même Zaha, qui n’a pas réussi à s’intégrer et que l’on annonce vers la MLS. Un peu plus pour Diawara qui restait dans la rotation malgré peu de temps de jeu. Seulement, les rumeurs autour d’un départ devraient reprendre.