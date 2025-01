Première Ligue : l’OL prend ses distances sur le PSG avant le choc

Eva Gaetino (PSG) au duel avec Wendie Renard et Damaris Egurrola (OL) (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Grâce à sa victoire sur Dijon et au nul du PSG à Fleury, l’OL prend de l’avance au classement. Les Fenottes ont désormais cinq points d’avance avant le choc dans dix jours.

L’année 2025 ne pouvait pas mieux commencer pour l’OL féminin. Mercredi soir, les joueuses de Joe Montemurro n’ont pas déjoué au moment d’affronter Dijon à la maison. Tout n’a pas été parfait dans ce succès 2-0, mais l’essentiel a été assuré. Après deux semaines de coupure, les Fenottes ne s’attendaient pas à dérouler, mais ont malgré tout eu un peu de déception face à leur prestation. "Après les vacances, la reprise est toujours un peu difficile dans le rythme et les sensations. Les premières et dernières trente minutes ont été compliquées, a avoué Vanessa Gilles. Mais il faut qu’on se remette dedans, car on a deux gros matches à venir."

En poussant le ballon au fond des filets dijonnais avant la demi-heure, la Canadienne a enlevé une belle épine du pied de son équipe. Les Lyonnaises ont ensuite fait le break juste avant la pause, enfonçant le DFCO dans le même temps.

Gilles : "Il y a moins d'enjeux et d'excitation"

Sans se montrer flamboyant, l’OL féminin a assuré les trois points devant une faible affluence (400 spectateurs) à Décines. Trois unités importantes puisqu’elles repoussent le PSG à cinq longueurs. La formation parisienne n’a pu venir à bout de Fleury (0-0) et pourrait se retrouver à huit points de la première place dans dix jours après le choc au Parc des Princes. Néanmoins, cela n’a pas forcément fait lever les foules dans le vestiaire lyonnais. "Certes, on veut finir premières pour pouvoir recevoir à Décines et que cette première place est qualificative pour la Ligue des champions, mais les play-offs nous enlèvent un peu d’enjeux et d’excitation. On ne cherche plus vraiment à gratter le moindre point", a fini par concéder la défenseuse canadienne, après ce succès qui met quand même l’OL dans une bonne position.