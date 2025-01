Dans le onzième succès de l'OL en Première Ligue, Joe Montemurro n'a voulu retenir que les trois points. Face à Dijon, les Fenottes n'ont pas livré un grand match, mais la prestation est avant tout mise sur la reprise après deux semaines de coupure.

Quel regard portez-vous sur cette victoire de l'OL contre Dijon (2-0) ?

Joe Montemurro : En contrôle. Évidemment, vous savez, c'est un peu compliqué pour un match de retour après une pause. Mais il était sous contrôle, et c'est la chose la plus importante. Le verrou de Dijon a été difficile à faire sauter, mais nous avons fait ce que nous devions faire. C'était une performance professionnelle.

Dijon n'a pas forcément fermé le jeu en première mi-temps. Cela vous convient un peu plus ?

Quand les équipes sont comme ça, et que les joueuses sont très proches, et qu'elles ne vous donnent pas beaucoup d'espace, et beaucoup d'occasions, nous devons trouver des solutions différentes. Et nous avons trouvé ces solutions, ce qui est important. Mais, vous savez, tout le mérite revient à Dijon, elles sont venues, ont tenté et ont essayé de résister à nos assauts.

Elles vous ont quand même causé quelques problèmes en première mi-temps ?

Ah, quelques fois, il y a eu des espaces dans notre bloc, mais nous regardons ces choses-là. Mais vous savez, c'est normal, surtout quand vous avez le ballon comme ça, qu'il y ait un ou deux moments où l'équipe a quelques difficultés et laisse des espaces.

"Endler a pris un coup en heurtant le poteau, mais ça va"

On a même vu l'OL réussir à marquer sur une transition rapide...

Oui, ça montre qu'on peut le faire, hein ? (sourires) Il faut sans doute qu'on le fasse plus. Nous avons beaucoup d'occasions de le faire, mais on est plus souvent dans la construction du ballon. Mais c'est parfois ce qui fait craquer les équipes.

Concernant Christiane Endler ? Tout va bien ?

Oui, ce n'est pas un problème. C'était plutôt un impact. Je pense que c'était plus sur le genou en heurtant le poteau. Mais j'ai parlé au staff et à la joueuse après, et tout devrait aller.

Quel est le programme avant Reims ?

Jeudi, on aura l'occasion de se reposer et de faire le point, et puis on reprend vendredi, samedi, afin d'être prêt pour un match de coupe important et qui sera très difficile.