OL : Paulo Fonseca inculque petit à petit ses idées

Depuis son arrivée, Paulo Fonseca prend le temps. Loin d'une révolution, le Portugais veut fonctionner par étapes pour imprimer sa patte sur cet effectif.

On sait que Pierre Sage et Paulo Fonseca partagent plus ou moins la même sensibilité concernant la manière dont doit évoluer leur équipe. Il existe évidemment des différences entre les deux, en particulier dans l'approche, le management, et même sur le terrain, bien que pour l'instant, cette dernière observation soit moins exacte.

Avec seulement deux jours pour préparer un déplacement à Marseille, puis deux semaines pour prévoir la réception de Reims (4-0) et le voyage à Montpellier (1-4), l'ancien entraîneur de l'AC Milan n'a pas pu révolutionner l'OL. Et de toute manière, il n'est pas sûr qu'il en ait réellement envie, même s'il veut, comme tout technicien, imposer son style. Sur ces trois affiches, en particulier les deux dernières, il n'a pas changé grand-chose au visage de sa formation.

Paulo Fonseca a repensé l'entrejeu

La défense n'a pas évolué, l'attaque est composée des mêmes hommes. Finalement, la différence vient du milieu, avec la titularisation de Tanner Tessmann. Corentin Tolisso joue désormais un cran plus haut, avec réussite jusqu'ici. "Le profil de Nemanja Matić et Tanner Tessmann, si tu rajoutes Jordan Veretout, tu as deux récupérateurs, ce qui équilibre l'équipe, même en phase de transition", soulignait Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones lundi.

Notre consultant et triple champion de France (2003-2005) estime qu'il est "cohérent" de voir Fonseca ne pas tout révolutionner. "Ils ont une vie commune très courte, donc tu t'appuies sur ce qui a fonctionné, a confirmé l'ancien gardien. Lorsque tu gagnes 4-1 (4-0 en réalité face aux Champenois, NDLR), tu reconduis en général le même 11. Après, l'Olympique lyonnais peut vraiment mieux faire, avoir plus de maîtrise, surtout avec ballon en première période à la Mosson."

Pressing, possession et renversements

Passé par le centre de formation à Tola-Vologe, Enzo Reale a remarqué les prémisses d'une identité que souhaite mettre en place le Portugais. "Je vois une volonté de faire un gros pressing à la perte, ce qui permet de gagner des mètres. Il aime avoir la possession, et je pense que l'axe d'amélioration vient de là pour coller à son style de jeu, avoir plus de maîtrise. On note des choses positives avec du mouvement, l'envie d'aller chercher l'adversaire, de ne pas être frileux à rester derrière, a-t-il développé. Il est sur le bon chemin."

S'il considère qu'il "est trop tôt" pour y voir une patte Paulo Fonseca, Nicolas Puydebois souligne tout de même qu'il "commence à mettre des choses en place. On a moins vu le pressing à Montpellier, mais il était bien là contre Reims. Ce que j'ai plutôt identifié sur la dernière sortie, c'est une volonté de faire vivre le ballon d'un côté à un autre pour trouver des décalages et désorganiser le bloc adverse. Avec ensuite l'idée d'avoir de la verticalité", a-t-il observé.

Il n'hésite pas à déléguer lors des séances

Un peu en retrait lors des séances, laissant ses adjoints gérer les exercices, l'entraîneur de 51 ans veut fonctionner par étapes. Comme il l'a expliqué depuis son intronisation, la priorité du moment est de prendre moins de buts. "Nous devons trouver une stabilité défensive pour avoir ensuite un bon jeu de position et se créer des occasions, a-t-il expliqué. Nous avons beaucoup de qualités individuelles en attaque. Il faut juste pouvoir arriver jusqu’à la surface pour qu'elle soit mise en valeur. En première mi-temps (face aux Rémois), on a eu beaucoup le ballon sans arriver à avoir cet espace pour arriver à la surface. Nous devons progresser et nous améliorer défensivement, en particulier à la perte pour récupérer la balle plus vite et contre-attaquer plus rapidement."

Pour l'heure, il mise sur donc la stabilité. Mais Fonseca ne s'interdit pas d'amener autre chose lorsque les bases seront consolidées. "Dans le futur, nous aurons peut-être la structure pour avoir Thiago (Almada), Rayan (Cherki), Ernest (Nuamah) et d’autres sur le terrain. Mais, on n’a eu que deux semaines pour le moment", a-t-il rappelé.

Premier gros test dimanche

Mercredi, lui et ses troupes se retrouveront pour préparer le choc face au Paris Saint-Germain. Après deux succès de rang, l'OL va être confronté à ce qui se fait de mieux en France. La tâche s'annonce difficile, mais le coach rhodanien est aussi venu pour cela, pour faire passer un cap à cet effectif qui ne parvient pas gagner les grosses affiches.

A lui de montrer qu'il peut y parvenir. "Il faut que ça dure et que les joueurs adhèrent, car j'ai toujours un doute sur leurs capacités à accepter, dans le temps, les contraintes et les directives", s'interrogeait Nicolas Puydebois. Nous n'aurons pas la réponse dimanche, mais c'est un premier rendez-vous important dans le mandat de Paulo Fonseca à la tête de l'Olympique lyonnais.