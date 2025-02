Contre Montpellier, Fonseca ne va pas tout révolutionner à l’OL

Face à la lanterne rouge qu’est Montpellier, Paulo Fonseca va miser sur une forme de continuité. Avec un mois important qui se profile, l’entraîneur de l’OL veut des certitudes avant tout dans le jeu lyonnais.

Depuis maintenant deux semaines, il a pris en mains l’OL. Cela n’a pas forcément créé de grands émois, si ce n’est pour ne pas comprendre l’éviction de Pierre Sage, mais Paulo Fonseca a débarqué dans un climat loin d’être hostile. Pas de grand emballement, mais pas pour autant une défiance envers le Portugais après que l’homme qui a sauvé l’OL de la Ligue 2 ait été débarqué. La défaite contre l’OM (3-2) avait été avant tout anecdotique avec seulement deux jours de travail en commun.

Mais le nouveau technicien lyonnais avait pu apporter une petite touche qui avait donné un peu d’enthousiasme dans l’environnement autour de Décines. Contre Reims, ce ne fut pas parfait, mais la large victoire 4-0 a donné du baume au cœur en même temps que l’OL a renoué avec les trois points. Cette issue, tout le monde l’attend ce dimanche (15h) du côté de Montpellier. Face à la lanterne rouge, tout autre résultat qu’une victoire ne serait pas forcément bien vu.

"Nous voulons être une équipe plus compacte"

Loin d’être décrochés dans la course à la Ligue des champions, les Lyonnais ne peuvent désormais plus se permettre de laisser des points en route. D’autant plus que le mois qui se profile aura valeur de premier test et surtout d’un premier aperçu de ce pourra être le dernier tiers de la saison rhodanienne. Avec le PSG, Brest, Nice ou encore Strasbourg, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vont déjà avoir une première feuille de route avant la trêve internationale de mars. En ce sens, Paulo Fonseca cherche avant tout à avoir des certitudes. Aussi bien dans les joueurs à sa disposition que dans le jeu développé. En deux semaines, le Portugais n’a pas tout révolutionné et tout semble encore beau dans ce début d’aventure.

Néanmoins, le technicien "voit des joueurs qui sont ouverts pour changer quelque chose. Ils sont très impliqués, vraiment." Comme à chaque début de relation, il faudra attendre de voir dans le temps si cette lune de miel s’étirera dans le temps. Cependant, le match contre Reims a montré quelques avancées. Dans le pressing, la solidité défensive, même si ce n’était que face à une formation qui n’avait plus gagné en Ligue 1 depuis début novembre. Mais, à l’heure de se rassurer et surtout d’imposer une ligne de conduite, Fonseca prend tout ce qu’il y a à prendre. "On a progressé défensivement. Le travail effectué a déjà servi contre Reims. Cette semaine, on a continué à travailler défensivement. Nous voulons être une équipe plus compacte."

Le tout pour l'attaque attendra

Contre Montpellier, on ne peut pas dire que le test sera forcément plus représentatif des efforts fournis depuis deux semaines. Cependant, le Portugais veut profiter de ces rencontres sur le papier plus qu’abordable pour imposer ses choix et ses principes. Face à la lanterne rouge, Paulo Fonseca ne devrait pas faire de grandes révolutions dans son schéma et dans le choix des joueurs. "Je dois faire attention, car nous n’avons que deux semaines de travail. Nous ne pouvons pas changer beaucoup parce qu'on doit d’abord solidifier ce que l’on a fait." Avec un match par semaine, le temps de récupération est assez important pour ne pas tout bousculer d’une rencontre à l’autre. Contre Reims, il n’avait effectué que deux changements par rapport à la défaite à Marseille.

Ce dimanche devrait logiquement être de la même veine, malgré le retour de blessure d’Alexandre Lacazette, "qui n’a pas 90 minutes, mais un bout de match". Le football champagne aperçu en fin de match il y a une semaine attendra. À ceux qui attendaient de voir Thiago Almada associé à Malick Fofana et Rayan Cherki dès le coup d’envoi, il faudra très certainement passer son tour. "Je pense que nous avons besoin d’une structure pour aligner ensemble Malick Fofana, Rayan Cherki, Ernest Nuamah et Thiago Almada. Mais Thiago est prêt pour jouer, il progresse, il a énormément confiance en ses qualités. Il sera bientôt un joueur très important pour l’Olympique lyonnais." Patience donc.