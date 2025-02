Montpellier - OL, une rencontre synonyme de buts

Lacazette (OL) et Souquet (Montpellier) (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

L'OL va se mesurer à Montpellier en Ligue 1 ce dimanche à 15h. Un match qui s'annonce riche en buts étant donné que les deux équipes ont tendance à marquer presque à chaque confrontation.

Lorsque l'on évoque la confrontation entre l'OL et Montpellier, le mot but retentit à nos oreilles. Effectivement, cela fait maintenant plusieurs années qu'à chaque fois que les Lyonnais affrontent les Montpelliérains, une multitude de buts sont inscrits. Surtout que cette saison, les deux équipes rencontrent quelques soucis en défense. Actuellement, le MHSC détient la défense la plus faible du championnat. Pour ce qui est de l'Olympique lyonnais, beaucoup d'observateurs considèrent que le principal souci de l'équipe réside dans la défense.

L'incroyable 5-4 en mai 2023

On pourrait donc s'attendre à un match riche en buts ce dimanche (15h). En effet, Montpellier a inscrit son plus grand total de buts contre une équipe, soit 47, face à Lyon en championnat durant le XXIe siècle (en 36 matchs). De son côté, l'OL a marqué 66 buts face au MHSC durant cette même période. Seul le Paris SG fait mieux avec 87 réalisations. Une statistique qui peut inévitablement nous rappeler la rencontre mémorable d'il y a presque deux ans, qui s'était conclu sur le score de 5-4 en faveur de l'Olympique lyonnais.