OL : Lacazette incertain, deux retours pour Montpellier

Alexandre Lacazette et Clinton Mata lors d’OL – Montpellier (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour la rencontre de dimanche (15h), l’OL devra sûrement faire sans Alexandre Lacazette toujours incertain. Du côté de Montpellier, deux joueurs étaient de retour à l’entraînement jeudi.

En vue de la rencontre de dimanche (15h) au Stade de La Mosson entre l'OL et Montpellier, le MHSC démontre un optimisme notable. En effet, deux joueurs Montpelliérains étaient de retour à l’entrainement jeudi. D'après les informations du Midi Libre d'hier, l'avant-centre Tanguy Coulibaly, blessé à la cuisse mardi, a effectué des examens plutôt rassurants et a repris l'entraînement aux côtés de ses coéquipiers. L'attaquant formé au PSG pourrait enchaîner une deuxième titularisation consécutive face aux Lyonnais. De plus, du côté défensif, "Kiki" Kouyaté a également pris part à l'entraînement de ce jeudi.

Alexandre Lacazette toujours incertain

Toutefois, Modibo Sagan qui souffre d'une blessure au mollet ne pourra pas jouer avec les Montpelliérains contre les Rhodaniens. Pour les Lyonnais, le flou persiste quant à la présence d'Alexandre Lacazette. L'attaquant international et capitaine lyonnais, qui avait manqué le dernier match face à Reims (4-0) en raison d'une gêne au genou, a commencé un entraînement individuel en début de semaine. Cependant, il est donc incertain pour la rencontre de dimanche (15h) face au MHSC au stade de la Mosson.