Alexandre Lacazette se plaint auprès de Jérémy Stinat lors d’OL – Montpellier (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

À peine un peu plus d’un mois après le match aller, l’OL et Montpellier se retrouvent déjà dimanche (15h, DAZN). Le club héraultais a subi quelques changements dans son effectif.

Le 4 janvier dernier, l’OL recevait Montpellier pour le premier match de l’année 2025. La Ligue 1 disputait encore la phase aller et Pierre Sage avait encore l’étiquette de coach de la formation lyonnaise. C’était il y a tout juste un peu plus d’un mois. Pourtant, bien des choses ont changé avant ce match retour à la Mosson qui se tient ce dimanche (15h, DAZN). Depuis cette victoire poussive début janvier, les Lyonnais n’ont retrouvé le goût des trois points que le week-end dernier face à Reims (4-0). Sage a laissé sa place à Fonseca et l’OL a subi une élimination honteuse en Coupe de France. Au niveau de l’effectif, des départs ont été actés, mais seul Thiago Almada a renforcé les rangs lyonnais. Du côté de Montpellier, le mercato hivernal donnait lieu a un remue-ménage dans le groupe de Jean-Louis Gasset.

Delort de retour au club

Si les Montpelliérains sont derniers de Ligue 1, le MHSC s’est libéré de plusieurs gros salaires et de joueurs importants durant ce mois de janvier. Sur la fin du mercato, Arnaud Nordin (Mayence), Akor Adam (FC Séville) et surtout Mousa Al-Tamari (Rennes) ont quitté les rangs héraultais. En contrepartie, le club a enregistré l’arrivée de deux prêts. Bamo Meïté est arrivé en provenance de Marseille tandis qu’Andy Delort a fait son retour dans le sud de la France, prêté par le MC Alger. Bourreau du MHSC avec Le Puy Fou en Coupe de France, Nicolas Pays a lui débarqué gratuitement. Pas de grandes révolutions, mais des changements notoires.